بقيمة لا تقل عن 50 جنيها للمتر.. تخفيض قيمة التصالح بمخالفات البناء في القرى بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2020م بشأن التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون 1 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية، وفي ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالموافقة علي سداد جدية التصالح بنسبه 25 % من قيمة المخالفات، وكذا قواعد حساب نسبة 25 % وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بأن تكون قيمة رسوم التصالح 50 جنيها للمتر بالقرى والعزب والكفور والنجوع، وخصم 25% من قيمة رسوم التصالح حال الدفع الفوري.





تضمن الكتاب الدوري والذي تم تعميمه على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





الالتزام بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بواقع 50 جنيها للمتر الواحد بالقرى والعزب والكفور والنجوع بنطاق المحافظة، مع خصم نسبة 25% من قيمة الرسوم حال الدفع الفوري.





قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بملف التصالح بتكثيف العمل والتيسير على المواطنين والعمل أثناء الإجازات والعطلات واستقبال الطلبات بالوحدات المحلية وسداد الرسوم بها وموافاتنا بالتقرير اليومي للتصالح لموافاة وزارة التنمية المحلية.





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ويقتصر عمل متلقي الطلبات على قبولها فقط دون إبداء الرأي بشأنها وترك البت في قبولها أو عدم قبولها للجان البت المختصة.