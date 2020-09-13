9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بشركة زجاج بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، منذ قليل، من السيطرة على حريق اندلع بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وتم إخطار الأجهزة الأمنية.





كانت قوات الحماية المدنية دفعت بـ 9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتم السيطرة على الوضع وجار إخطار الأدلة الجنائية وتحرير محضر بالواقعة.





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فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

تم إخطار قوات الحماية المدينة والتي دفعت بـ 9 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.