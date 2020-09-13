مقتل سائق توك توك فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالقليوبية

لقي سائق مصرعه بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وذلك إثر مشاجرة مع 3 شباب لتدخله من أجل منعهم من معاكسة إحدى الفتيات بالشارع وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة.









وأمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة مركز القناطر بحبس المتهمين علي ذمة الواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وبيان ملابسات وسبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.





وتلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر بتقليه بلاغا من العقيد عبد الرحمن الفحل نائب المأمور بورود إشارة من مستشفي القناطر بوصول "محمود م ع" سائق توك توك 17 سنة برفقة "شاكر ا ع" جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني أعلي الصدر وإدعاء مشاجرة.





وانتقل الرائد أسامة مشهور رئيس مباحث المركز وتبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وكلا من "محمود ش" سائق توك توك، و"محمد خ" صاحب مشتل و"أحمد ع" سائق بسبب قيام المتهمين بمعاكسة إحدي الفتيات في الشارع فتدخل المجني عليه لمنعهم فقاموا بطعنه بمطواة.





تمكن النقيب إسلام صادق رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بمباحث المركز من ضبط المتهمين والتحفظ علي أداة الجريمة وبعرضهم علي النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.