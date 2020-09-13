مشتريات المستثمرين تدفعها للصعود.. البورصة تربح 500 مليون جنيه في ختام التعاملات.. ومؤشر إيجي إكس 30 يرتفع بنسبة 0.19% ويغلق عند مستوى 11091 نقطة

تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأحد البورصة تربح نصف مليار جنيه بختام تعاملات أول الأسبوع





اختتمت البورصة تعاملات اليوم، الأحد، أول جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.. تربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو نصف مليار جنيه مسجلا مستوى 617.389 مليار جنيه.





صعود المؤشر القيادي

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2012 نقطة.





زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12805 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4237 نقطة.





الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة.







تباين في المؤشرات

ومع بداية التعاملات تباينت مؤشرات البورصة المصرية، أول جلسات الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي وارتفاع باقي المؤشرات.





وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 2012 نقطة.





وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12799 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 4237 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 1879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2765 نقطة.





تعافي المؤشر القيادي

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع بعد أداء مؤشراتها في مستهل تعاملات اليوم.

وغير مؤشر ايجي اكس 30 اتجاهه الهابط نحو الارتفاع بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11074 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 2016 نقطة.





وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12816 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4245 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 1885 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 2771 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 983 نقطة.



