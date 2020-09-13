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أخبار العالم

اختتمت اليوم.. ننشر تفاصيل المشاورات بين الأطراف الليبية في القاهرة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

اختتمت منذ قليل، المشاورات بين وفد أعضاء من المجلس الأعلى ومجلس النواب في القاهرة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن الوفد قوله إن المحادثات في القاهرة أكدت ضرورة التمسك بالمبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي واستقلال البلاد وسيادتها.

وأضاف الوفد أن محادثات القاهرة دعت إلى ضرورة التوصل إلى آليات لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأم المتحدة

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تدعم الحوار الليبي، مشددًا على تمسكها بالحل السلمي.

 وقال شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الأرميني في القاهرة، إن بلاده تثمّن كل الجهود المبذولة لحل الأزمة في ليبيا، متمسكة بحل سياسي ليبي ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة.

كما أشار إلى أن هناك تدخلات خارجية تسعى لخدمة سياسات توسعية من بعض الأطراف، وهي لا تخدم جهود حل الأزمة، محذّرًا من الاعتماد على تلك الأطراف لأنها تعمل على تزكية الصراع وزيادة معاناة الشعب الليبي.

وتابع قائلًا: "نسعى إلى هدف لابد أن يتحقق في أقرب وقت ممكن، وتدخل مصر كان هدفه تثبيت الوضع العسكري وعدم تفاقمه، وإتاحة الفرصة أمام كافة الأطياف الليبية للارتكان إلى حل سلمي ليبي ليبي".
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