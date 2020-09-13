رجل يركض عاريا فى الشارع حاملا يده المقطوعة بعد هروبه من خاطفيه.. شاهد

في مشهد غريب ومفجع، ظهر رجل عاري يحمل ما يعتقد أنه يدا مقطوعة بعد أن قفز من نافذة وهرب من منزل كان محتجزًا فيه من قبل خاطفيه في أحد الشوارع البريطانية.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الرجل العاري، الذي نقل إلى المستشفى منذ ذلك الحين ، يصرخ في الشارع قائلا "شخص ما ساعدني ، لقد تم اختطافي!"

واصيبت يد الرجل بجروح بالغة أو قطعت قبل أو بعد تحطيم النافذة الأمامية لمنزل في طريق كونفامور ، بمدينة ريمسبي البريطانية، هربًا من خاطفيه.





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وافادت الصحيفة أن صورة من المشهد اظهرت الرجل وهو يحمل يده المقطوعة بعد لحظات من هروبه من المنزل المختطف فيه.

و أثار الحادث استجابة كبيرة من قبل الشرطة وخدمة الإسعاف لمكان الحادث في شرق الأهوار.