AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رجل يركض عاريا فى الشارع حاملا يده المقطوعة بعد هروبه من خاطفيه.. شاهد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:24 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

في مشهد غريب ومفجع، ظهر  رجل عاري يحمل ما يعتقد أنه يدا مقطوعة بعد أن قفز من نافذة وهرب من منزل كان محتجزًا فيه من قبل خاطفيه في أحد الشوارع البريطانية.


وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الرجل  العاري، الذي نقل إلى المستشفى منذ ذلك الحين ، يصرخ في الشارع قائلا "شخص ما ساعدني ، لقد تم اختطافي!"


 واصيبت يد الرجل  بجروح بالغة أو قطعت قبل أو بعد تحطيم النافذة الأمامية لمنزل في طريق كونفامور ، بمدينة ريمسبي البريطانية، هربًا من خاطفيه.


أقرأ أيضا:


على متن طائرة .. رجل عنصري يعتدي على امرأة أفريقية باللكمات| فيديو


 وافادت الصحيفة أن صورة من المشهد اظهرت الرجل وهو  يحمل يده المقطوعة بعد لحظات من هروبه من المنزل المختطف فيه.


و أثار الحادث استجابة كبيرة من قبل الشرطة وخدمة الإسعاف لمكان الحادث في شرق الأهوار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة الفرنسية: مسلح يحتجز 6 رهائن في فرع بنك بوسط مدينة لوهافر

الشرطة الفرنسية: استسلام محتجز الرهائن الستة في لوهافر

مشهد يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى بطفل من حافة نافذة من طابق مرتفع.. فيديو

موت مفجع.. رضيع يسقط ميتا من الدور التاسع بـ لندن

لص يطعن أم أمام طفلها لخطف حقيبتها.. صور

ترشيحاتنا

طلب صورا عارية من الفتيات.. المخرج محمد سامي يتقدم ببلاغ ضد منتحل صفته

الوزراء: بدء حملة إزالة المخالفات للمتخلفين عن دفع جدية التصالح أول أكتوبر.. إنفوجراف

بعد احتفال محمد صلاح.. ماذا قالت صحف العالم عن مؤمن زكريا

سيد عبد الحفيظ مستمر في منصبه بالأهلي الموسم المقبل

تركيا تسحب سفينة التنقيب من المتوسط .. واليونان: خطوة إيجابية

بـ15 دعاء في آخر ساعة قبل المغرب .. يفرج الله كربك ويقضي حاجتك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجال الأكثر عرضة.. دراسة تكشف عن عمر إصابة الشخص بـ نوبة قلبية

بمكياج بسيط وابتسامة.. لقاء الخميسي تبرز جمالها في أحدث ظهور

مصممة أزياء تكشف عن الاستايلات الأنسب لخريف وشتاء 2020 - 2021.. صور