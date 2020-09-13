خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة خطية من العاهل البحريني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاحد، رسالة خطية من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.











وذكرت وكالة الانباء السعودية / واس/ ان الرسالة تسلمها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.