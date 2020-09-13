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أخبار العالم

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة خطية من العاهل البحريني

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:11 م
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين
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أ ش أ
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاحد، رسالة خطية من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.


 
وذكرت وكالة الانباء السعودية / واس/ ان الرسالة تسلمها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.


وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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