AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير خارجية لوكسمبورج: لن نلعب دور المتفرج أمام استفزازات تركيا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:42 م
جان أسلبورن
جان أسلبورن
Advertisements
حمزة شعيب
أعرب جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، عن سعادته بإجراء حوار مع قناة "صدى البلد".

وقال "أسلبورن"، أثناء لقائه مراسل قناة "صدى البلد"، إن «تركيا تقوم باستفزازات شديدة الخطورة في شرق المتوسط مرجح أن تشعل المنطقة»، مردفًا «الجيش اليوناني لا يريد إشعال حرب وملتزم بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع استفزازات أنقرة».

تابع «الاتحاد الأوروبي يدعم اليونان بلا حدود، ونقول لأنقرة لن نضحي باليونان مهما كلفنا الأمر»، مضيفا «لم نكن نتوقع استغلال حكومة أردوغان لأزمة اللاجئين، حيث يهددنا أردوغان بالأزمة».

وأكد «الاتحاد الأوروبي منح تركيا مهلةً أخيرةً، وإلا ستكون العقوبات رادعة، قد نكون تأخرنا قليلا لكن الاتحاد يعمل بتأنٍ دائمًا»، مشيرا إلى أن ألمانيا قررت قيادة الصحوة الأوروبية ضد الاستفزازات التركية.

وأردف «الاتحاد الأوروبي لديه اجتماع قبل نهاية الشهر الجاري، ولن نلعب دور المتفرج أمام استفزازات تركيا»، مشيرا إلى أن اليونان ستستخدم حق الفيتو ضد أي قرار ضد بيلاروسيا.

وتابع «اشتعال مواجهة عسكرية بين تركيا واليونان سيسفر عن نتائج كارثية، ويجب تطبيق عقوبات قاسية على أنقرة».

وواصل «نتفهم الغضب اليوناني ولن نتركهم، لكن لا يمكن إنهاء الأزمة بالتدخل العسكري، الخوف من نشوب حرب عسكرية مشروع، لكن هذا لا يمثل سببا كافيا لترك أنقرة تفعل ما تشاء»، معلقا «انتهى وقت الفرص لتركيا إما الاستجابة وإما العقوبات الأوروبية».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العالم ليس بحاجة لديكتاتور مجنون.. كيف يهدد أردوغان الشرق الأوسط بتهوره وأحلامه التوسعية؟

أردوغان يعادي الجميع.. هل يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا؟

دولة مارقة.. متخصص بالشأن التركي: الاتحاد الأوروبي سيتخذ عقوبات رادعة ضد أردوغان قريبا

العقوبات الجديدة تثير غضب أنقرة.. تركيا تصعد لهجتها ضد الاتحاد الأوروبي واليونان

فرنسا وألمانيا ترفعان البطاقة الحمراء في وجه أردوغان.. تحرك أوروبي كبير في سبتمبر.. وتهديدات حرب أوغلو على اليونان لن تمر

فرصة أخيرة.. تحذير شديد اللهجة من المفوضية الأوروبية إلى تركيا

ترشيحاتنا

بعد هاتريك ليدز يونايتد.. أحدث ظهور لـ محمد صلاح على إنستجرام.. شاهد

بعد الإفراج عنه.. خناقة صالح جمعة في الزمالك.. فيديو

شروط دخول الخليجيين إلى الأراضي السعودية

تأجيل دعوى منع التصريح للفنان محمد رمضان بإحياء حفلات غنائية

تصل إلى 1225.. السيسي يصدق على زيادة بدل المهن الطبية

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

AdvertisementS

خلعت الحجاب بعد وفاة والدتها.. هجوم على ابنة رجاء الجداوي

مات بعدها بـ خمسة أيام.. قصة وفاة شاب التقط صورة سيلفى داخل النعش وكتب قريبا إن شاء الله

اندلاع حريق بقطار القاهرة - الإسكندرية ولا خسائر في الأرواح

من 15-25 ‎%‎ .. وزير الإسكان يعلن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة

تفاصيل حبس 4 أمناء شرطة وإخلاء سبيل ضابط لاتهامهم بقتل إسلام الأسترالي

الأهلي يستعد بالبديل.. القصة كاملة لمفاوضات بيراميدز مع رينيه فايلر

الكاف يلعب بالنار.. جاساما حكما لمباراة الأهلى والوداد وتيسيما للزمالك والرجاء

سر احتفاء الصحافة التركية بصورة الرئيس السيسي الوحيدة مع أردوغان ..فيديو

تابع فض التشابكات بين الأوقاف والزراعة.. مدبولي: قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية بالمحافظات

الأعلى للإعلام يحقق مع رضوى الشربيني

أحمد سعد يجري عملية تجميل.. شاهد الفرق قبل وبعد

يمنح وزير التعليم العالي تغيير نظام الامتحانات.. السيسي يصدق على تعديل قانون تنظيم الجامعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. ارتداء الكمامة يسبب أمراضا غير متوقعة

بفستان مكشوف.. ميريام فارس تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة

بعد تحويلها للتحقيق.. 10 صور تبرز أنوثة ونعومة رضوى الشربيني