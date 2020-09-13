وزير خارجية لوكسمبورج: لن نلعب دور المتفرج أمام استفزازات تركيا

أعرب جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، عن سعادته بإجراء حوار مع قناة "صدى البلد".





وقال "أسلبورن"، أثناء لقائه مراسل قناة "صدى البلد"، إن «تركيا تقوم باستفزازات شديدة الخطورة في شرق المتوسط مرجح أن تشعل المنطقة»، مردفًا «الجيش اليوناني لا يريد إشعال حرب وملتزم بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع استفزازات أنقرة».





تابع «الاتحاد الأوروبي يدعم اليونان بلا حدود، ونقول لأنقرة لن نضحي باليونان مهما كلفنا الأمر»، مضيفا «لم نكن نتوقع استغلال حكومة أردوغان لأزمة اللاجئين، حيث يهددنا أردوغان بالأزمة».





وأكد «الاتحاد الأوروبي منح تركيا مهلةً أخيرةً، وإلا ستكون العقوبات رادعة، قد نكون تأخرنا قليلا لكن الاتحاد يعمل بتأنٍ دائمًا»، مشيرا إلى أن ألمانيا قررت قيادة الصحوة الأوروبية ضد الاستفزازات التركية.





وأردف «الاتحاد الأوروبي لديه اجتماع قبل نهاية الشهر الجاري، ولن نلعب دور المتفرج أمام استفزازات تركيا»، مشيرا إلى أن اليونان ستستخدم حق الفيتو ضد أي قرار ضد بيلاروسيا.





وتابع «اشتعال مواجهة عسكرية بين تركيا واليونان سيسفر عن نتائج كارثية، ويجب تطبيق عقوبات قاسية على أنقرة».





وواصل «نتفهم الغضب اليوناني ولن نتركهم، لكن لا يمكن إنهاء الأزمة بالتدخل العسكري، الخوف من نشوب حرب عسكرية مشروع، لكن هذا لا يمثل سببا كافيا لترك أنقرة تفعل ما تشاء»، معلقا «انتهى وقت الفرص لتركيا إما الاستجابة وإما العقوبات الأوروبية».



