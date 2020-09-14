ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

استهلت
البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما
أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.
وارتفع
مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11101 نقطة، وصعد مؤشر
"إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2028 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي
إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 12819 نقطة، وقفز مؤشر
"إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4246 نقطة.
كما
ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"
بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي
الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2777 نقطة.