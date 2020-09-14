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حوادث

طلبوا فدية مليون جنيه.. ضبط المتهمين بخطف طالب في الجيزة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:08 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة اختطاف طالب بالجيزة ومساومة أهليته على دفع مليون جنيه نظير إطلاق سراحه وضبط مرتكبى الواقعة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من "ربة منزل - مُقيمة بدائرة القسم" بغياب نجلها "طالب" وتلقيها إتصال هاتفى من مجهول طلب خلاله مبلغ مالى قدره مليون جنيه كفدية لإعادته.


فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم "سائقين، جزار، عاملين، شيف، موظف – لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بالجيزة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرر السائقون باتفاقهما على اختطاف المجنى عليه للتحصل على مبلغ الفدية نظرًا لسابقة عملهما بحراسة العقار سكنهم وتعامل والدة المجنى عليه معهما لتوصيلها وأنجالها عقب عملهما كسائقين لسيارات أجرة.

وأضاف المتهمان بقيامهما بالاستعانة بباقى المتهمين لتنفيذ مخططهما وبتاريخ الواقعة قام الجزار باستدراج المجنى عليه من أمام العقار سكنه بزعم تسليمه متعلقات أرسلها والده له واصطحبه بسيارة ملاكى قيادة أحد العاملين يستقلها بصحبته "الشيف والموظف" واحتجزوه بمنزل الشيف وعقب ذلك قام أحد المتهمين بالاتصال بوالدته ومساومتها على دفع مبلغ الفدية ولدى استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه.

وأرشد المتهمين عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول المستخدم فى عملية المساومة بإلقائه من أعلى الطريق الدائرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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