برلمانى: المجتمع المدنى فى عهد السيسى نجح فى إرسال 197 طن مساعدات لشمال وجنوب السودان

أكد النائب حسين أبو جاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن أن المجتمع المدنى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعددت أدواره الإنسانية والاجتماعية داخليا وخارجيا موجهة تحية قلبية لمؤسسات المجتمع المدنى تحت قيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بعد النجاح المصرى الكبير الذى تحقق فى تقديم مساعدات للسودان وجنوب السودان.





وأشاد "أبو جاد" فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد وزيرة التضامن الاجتماعي على أن مصر دائما ما تقف مع أشقائها في المحن والأزمات فمنذ الساعات الأولى من حدوث الأزمة أقامت مصر جسرًا جويًا مع الجانب السوداني بقيادة القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وأن وزارة التضامن الاجتماعي توجهت على الفور بالتنسيق مع شركاء المجتمع المدني للاصطفاف جميعًا من أجل تقديم الدعم اللازم وسريعًا تم توفير وإرسال مايزيد عن ١٩٧ طنًا من المساعدات الإنسانية تشمل مواد غذائية وإغاثية ومستلزمات وقائية لمتضرري السيول من أشقائنا في دولتي السودان وجنوب السودان.





وأعلن النائب حسين أبو جاد اتفاقه التام مع اشادة وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود كل منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر الذي قام على الفور بالتنسيق مع الهلال الأحمر بالسودان لتقصي الوضع الإنساني ودراسة الوضع وتقييم الاحتياجات المُلحة والمشاركة في إعداد شحنة المساعدات وتقديمها لكل مؤسسات المجتمع المدني التحية على ما يقدمونه دائما من إغاثة ودعم في كل الأزمات داخل مصر وخارجها عربيا وإفريقيا وتشمل هذه الجمعيات الهلال الأحمر المصري وبنك الطعام والأورمان والجمعية الشرعية ومصر الخير والبر والتقوى ورسالة ومصطفى محمود.





تجدر الاشارة إلى أن الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري قد أكد أن الهلال الأحمر المصري قام بإرسال فريق إغاثة دولي لجنوب السودان منذ حدوث أزمة السيل لتوصيل المساعدات الإغاثية التي تم جمعها من كل مؤسسات المجتمع المدني الشريكة للمتضررين بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني في شمال السودان والصليب الأحمر السوداني في دولة جنوب السودان.





وأضاف الناظر، أنه توجه فريق آخر مع شحنة المساعدات التي أعدها الهلال الأحمر المصري إلى السودان لمدة 3 أيام ليتواصل تقييم الوضع هناك ودراسة كل ما هو مُستجد من احتياجات وتقديم الإغاثة العاجلة لمتضرري الأزمة يأتي ذلك تأكيدًا على الدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية الرامية للتخفيف من حدة المعاناة التي حدثت للأشقاء بجمهوريتى شمال وجنوب السودان، ومن قبلها تم تقديم الدعم لمتضرري لبنان.