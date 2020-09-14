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تعليم

بقرار جمهوري .. تعيين هاني الشامي عميدًا لتجارة طنطا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:05 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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احمد علي
أعلنت جامعة طنطا ، اليوم الاثنين، صدور قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين الدكتور هاني مصطفى حسن الشامي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة بجامعة طنطا عميدًا للكلية.

حصل الدكتور هاني الشامي على بكالوريوس التجارة شعبة الاقتصاد من كلية التجارة جامعة طنطا في مايو 1990، وعين معيدا بقسم الاقتصاد في ديسمبر من العام ذاته، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقى في سبتمبر 1997، ثم درجة دكتوراه الفلسفة فى الاقتصاد عام 2008 من جامعة Surrey بالمملكة المتحدة.

تدرج "الشامى" في الوظائف العلمية حتى حصل على درجة أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة بجامعة طنطا عام 2013، ودرجة أستاذ عام 2018، وتولى العديد من المناصب الإدارية أهمها رئيسًا لقسم الاقتصاد عام 2018، والمنسق العام لإدارة الاتصال والعلاقات الدولية بجامعة طنطا اعتبارا من ديسمبر 2016 حتى يوليو 2019 م .
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