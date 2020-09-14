بقرار جمهوري .. تعيين هاني الشامي عميدًا لتجارة طنطا

أعلنت جامعة طنطا ، اليوم الاثنين، صدور قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين الدكتور هاني مصطفى حسن الشامي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة بجامعة طنطا عميدًا للكلية.





حصل الدكتور هاني الشامي على بكالوريوس التجارة شعبة الاقتصاد من كلية التجارة جامعة طنطا في مايو 1990، وعين معيدا بقسم الاقتصاد في ديسمبر من العام ذاته، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقى في سبتمبر 1997، ثم درجة دكتوراه الفلسفة فى الاقتصاد عام 2008 من جامعة Surrey بالمملكة المتحدة.



