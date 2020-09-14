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تعليم

التعليم: تظلمات الثانوية العامة رفعت درجات 33159 كراسة امتحانية .. وهذا يدل على جودة التصحيح

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:43 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أن إجمالى عدد الكراسات التي استفادت بزيادة درجاتها في تظلمات الثانوية العامة " لطلاب الدور الأول" هي (33159) كراسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن نسبة الكراسات الامتحانية التي استحقت تعديل درجاتها في تظلمات الثانوية العامة لطلاب الدور الاول  بلغت (%0.4) من إجمالي عدد الكراسات التى تم تقديرها .

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وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذا مؤشر يدل على جودة أعمال التقدير، ويؤكد على ثقة الوزارة الكاملة فى كفاءة السادة المعلمين المنتدبين لأعمال التقدير، وأن الوزارة لا تتهاون أبدًا فى إعطاء أى طالب حقه كاملًا.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجمالى عدد الكراسات التى تم تقديرها بجميع القطاعات قبل إعلان نتيجة الدور الأول لجميع الطلاب المتقدمين  وصل إلى (8004000) كراسة .
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