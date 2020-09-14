التعليم: تظلمات الثانوية العامة رفعت درجات 33159 كراسة امتحانية .. وهذا يدل على جودة التصحيح

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أن إجمالى عدد الكراسات التي استفادت بزيادة درجاتها في تظلمات الثانوية العامة " لطلاب الدور الأول" هي (33159) كراسة.





وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن نسبة الكراسات الامتحانية التي استحقت تعديل درجاتها في تظلمات الثانوية العامة لطلاب الدور الاول بلغت (%0.4) من إجمالي عدد الكراسات التى تم تقديرها .





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وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذا مؤشر يدل على جودة أعمال التقدير، ويؤكد على ثقة الوزارة الكاملة فى كفاءة السادة المعلمين المنتدبين لأعمال التقدير، وأن الوزارة لا تتهاون أبدًا فى إعطاء أى طالب حقه كاملًا.





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