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محافظات

مصطفى الفقي يكرم أسرتي الشهيدين "منسي" و"شبراوي".. صور

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:25 م
الدكتور مصطفى الفقي،
الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية
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أحمد بسيوني
استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أسرتي الشهيدين العقيد أركان حرب أحمد المنسي والرائد أحمد الشبراوي، اليوم الأثنين، لتكريمهما.

تبادل الدكتور مصطفى الفقي أطراف الحديث مع زوجتي الشهيدين، اللتين حرصتا على إحضار أطفالهما وأسرهما لمشاركتهما لحظة الحصول على هذا التكريم وتذكر بطولات الشهيدين.

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وأكد "الفقي" أن الشهداء غيروا وجه التاريخ في مصر وسوف تظل أسماؤهم محفورة بأحرف من نور في سجله، بعدما نجحوا في تحقيق مجد عظيم سوف يظل في ذاكرة كل المصريين الذين سيتذكرون بطولاتهم وفدائهم بأرواحهم في سبيل الوطن.

وردًا على سؤال الحاضرين، أشاد "الفقي" بالعمل الدرامي "الاختيار" الذي يجسد قصة الشهيد المنسي وأبطال موقعة البرث، فقد كان واحدًا من بين ملايين المصريين الذين تابعوه وتأثروا به، متمنيًا أن يكمل أبناء الشهداء مسيرة آبائهم، قائلًا "أبناء الشهداء يعيشون محل فخر طوال عمرهم".

ومن جانبها، وجهت منار سليم، زوجة الشهيد أحمد المنسي، الشكر إلى مكتبة الإسكندرية على تذكر الشهداء وتكريم أسرهم، مشيدة بالدور التنويري الذي تقوم به المكتبة، مضيفة "لأول مرة أزور المكتبة فهي صرح كبير ورائع وتعد بمثابة مصدر فخر لمصر كاملة وليس الإسكندرية فقط".

كما توجهت ندى حسن، زوجة الشهيد أحمد الشبراوي، بالشكر إلى المكتبة، مشيرة إلى أن جميع الشهداء هم أبطال مصر الحقيقيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، تاركين وراءهم أسر تفخر بهم.

وقدم "الفقي" عضوية شرفية إلى أسر الشهداء موجهًا لهم دعوة مفتوحة لزيارة المكتبة، وقام بإهدائهم درع المكتبة تكريمًا لهم، كما حرص على التقاط صورة تذكارية معهم.
مصطفى الفقي يكرم أسرتي الشهيدين "منسي" و"شبراوي".. صور
مصطفى الفقي يكرم أسرتي الشهيدين "منسي" و"شبراوي".. صور
مصطفى الفقي يكرم أسرتي الشهيدين "منسي" و"شبراوي".. صور
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