بعد عودتهم.. سكان عمارة الشربتلي لـ كامل الوزير: شكرا لمن وعد وأوفى

قالت دينا ذو الفقار أحد سكان عقار الشربتلي، إن ما يحدث في مصر نموذج يحتذى به، من استجابة الدولة المصرية ووزير النقل بإصلاح ما تم اتلافه في العمارة بسبب محطة مترو الأنفاق.





وأضافت ذو الفقار خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أنه في أول حدوث هبوط في أحد الأعمدة تم الاستجابة الفورية، مرددة «سيادة الوزير كامل وعد ونفذ وتم إصلاح العمود الذي هبط مرة أخرى وعادت السكان إلي مساكنهم آمنين ».





وأشارت ذو الفقار ، إلى أنه الدولة دفعت لهم التعويضات اللازمة لكي يعيشوا في أماكن جيدة المستوى خلال فترة إصلاح العمارة، منوهة أنها كانت تذهب إ لى العمارة يوميا تسقى الزرع وكانت تجد همة كبيرة من العمال.





واختتمت ذو الفقار، أقدم الشكر لكامل الوزير، لأنه وعد ونفذ وعده؛ لافتة أنها قدمت بوكيه ورد للوزير شكرا له.