نشرة المرأة والصحة.. فوائد الصيام المتقطع.. سر إصابة كبار السن بكورونا.. وفوائد الأطعمة الحمراء للمناعة

1- مفيدة لمرضى السكري

كما أكدت إحدى الدراسات التي أجريت على 19 شخصًا أن شرب شاي أوراق الجوافة يخفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبة وتستمر التأثيرات لمدة تصل إلى ساعتين .

2- صحية لمرضى القلب

3- مفيدة للقلب

تحتوي الجوافة على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار ، مما يحمي من مشاكل القلب وتساعد في تحسين عمل عضلة القلب .

فترة الحمل من أصعب الفترات التي تمر على النساء نظرا للتغيرات الجسدية والفسيولوجية لذلك يزداد القلق والخوف في هذة الفترة.





تتساءل الكثير من الامهات هل رفسات الجنين تدل على ان الجنين لايحصل علي أكل كفايه او هناك مشاكل صحيه بالأم لان هذا الامر يشغل أذهانهم.









وأجابت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن هذا السؤال أن ركلات الجنين وحركاته تدل على سلامة الجهاز العصبي والعضلي(الحركي).





وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن الجنين له ردة فعل واستجابة للمؤثرات مثل : صوت الأم الضحك ،الأكل خصوصًا البارد ،الموسيقى، الاصوات وغيرها.



