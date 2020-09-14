نشرة المرأة والصحة.. فوائد الصيام المتقطع.. سر إصابة كبار السن بكورونا.. وفوائد الأطعمة الحمراء للمناعة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:
اثبتت دراسة حديثة ، أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وعدم التدخين يساعدان في إطالة العمر.
وكشفت الدراسة ، أنه بالإضافة إلى العادات السابقة، أن الصيام المتقطع يطيل العمر أيضا.
حيث أشار العلماء، أن الصيام المتقطع يساعد على تحسين وظائف المخ كما يعمل على فقدان الوزن ، وهناك طرق مختلفة للصيام تدوم معظم أنواع الصيام ما بين 24 و 72 ساعة.
وحسب موقع express من أبرز فوائد الصيام تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، يمكن أن يساعد التحكم الجيد في نسبة السكر في الدم في الوقاية من مرض السكري، وهي حالة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأظهرت دراسة أجريت على 10 أشخاص مصابين بداء السكري من النوع 2 أن الصيام المتقطع قصير الأمد أدى إلى انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم.
لضعف الجهاز المناعي.. دراسة تكشف أسباب إصابة كبار السن بكورونا
يقول الباحثون إن عملية الشيخوخة قد تجعل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19.
قد يكون جزء من السبب هو أن الجهاز المناعي قد يبالغ في رد فعله عند كبار السن عند محاربة المرض، ويقول الخبراء إن هذه المعلومات يمكن استخدامها لتطوير علاجات أكثر تحديدًا لكبار السن المصابين بـ COVID-19.
من المعروف منذ انتشار فيروس كوفيد -19 في الوعي العام أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالمرض لكن لم يكن معروفًا فقط كم حتى وقت قريب.
ودراسة أفادت نشرت في وقت سابق هذا الشهر ان الفيروس التاجي الجديد هو حوالي 100 مرة أكثر فتكا للناس فوق سن الـ 60 من الناس تحت سن 40.
قد يكون جزء من السبب هو أن الجهاز المناعي قد يبالغ في رد فعله عند كبار السن عند محاربة المرض، ويقول الخبراء إن هذه المعلومات يمكن استخدامها لتطوير علاجات أكثر تحديدًا لكبار السن المصابين بـ COVID-19.
من المعروف منذ انتشار فيروس كوفيد -19 في الوعي العام أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالمرض لكن لم يكن معروفًا فقط كم حتى وقت قريب.
ودراسة أفادت نشرت في وقت سابق هذا الشهر ان الفيروس التاجي الجديد هو حوالي 100 مرة أكثر فتكا للناس فوق سن الـ 60 من الناس تحت سن 40.
يغفل الكثير فوائد الجوافة الصحية، فهي غنية بالفيتامينات و المعادن المختلفة التي يحتاجها الكبار والصغار، كما أنها مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري و الضغط لذا ينصح بتناولها بشكل يومي دون الإفراط فيها.
وبحسب موقع healthline إليك فوائد الجوافة الصحية ..
1- مفيدة لمرضى السكري
أثبتت الأبحاث أن مستخلص أوراق الجوافة يحسن مستويات السكر في الدم ، والتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل ، ومقاومة الأنسولين، كما أكدت إحدى الدراسات التي أجريت على 19 شخصًا أن شرب شاي أوراق الجوافة يخفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبة وتستمر التأثيرات لمدة تصل إلى ساعتين .
2- صحية لمرضى القلب
أكدت الدراسات أن الجوافة تساعد على ضبط مستوى ضغط الدم لما تحتويه من نسبة من البوتاسيوم
3- مفيدة للقلب
تحتوي الجوافة على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار ، مما يحمي من مشاكل القلب وتساعد في تحسين عمل عضلة القلب .
فترة الحمل من أصعب الفترات التي تمر على النساء نظرا للتغيرات الجسدية والفسيولوجية لذلك يزداد القلق والخوف في هذة الفترة.
تتساءل الكثير من الامهات هل رفسات الجنين تدل على ان الجنين لايحصل علي أكل كفايه او هناك مشاكل صحيه بالأم لان هذا الامر يشغل أذهانهم.
وأجابت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن هذا السؤال أن ركلات الجنين وحركاته تدل على سلامة الجهاز العصبي والعضلي(الحركي).
وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن الجنين له ردة فعل واستجابة للمؤثرات مثل : صوت الأم الضحك ،الأكل خصوصًا البارد ،الموسيقى، الاصوات وغيرها.
عتبر الاطعمة الحمراء من أهم أنواع الأكلات الصحية التي يحتاجها الجسم ، والتي لها قدرة هائلة على الحماية من الأمراض، كالطماطم و الفلفل الأحمر ، والبنجر ، وكذلك بعض أنواع الفاكهة الحمراء كالفراولة و الكريز والبرقوق.
ويعود سر الأطعمة الحمراء إلى أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تكسبها هذا اللون، مما يجعلها مهمة لحماية الجسم من الأمراض وبشكل خاص مرض السرطان، كما أنها تحمي من النوبات القلبية و الدماغية ، وتقوم مضادات الأكسدة بتحفيز جهاز المناعة وتقويته في مواجهة العدوى والفيروسات.