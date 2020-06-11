لخسارة الوزن.. أخصائي لياقة: الصيام المتقطع أحد أكثر الأنظمة فائدة لجسم الإنسان

يعد نظام الصيام المتقطع أحد الأنظمة التي يتم اتباعها حديثا وأثبتت فاعليتها في خسارة الوزن بشكل كبير، ولكن لم يكن بالنظام الحديث كما تدعي الدراسات والأبحاث، إلا أنه نظام يشبه صيام رمضان.
وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن الصيام المتقطع أحد أكثر الأنظمة فائدةً لجسم الإنسان وفاعلية في خسارة الوزن، إضافةً إلى فوائد الصيام المتقطع الجمة للجسم والصحة العامة.
وأفاد "القيعي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، بأنه يتشابه الصيام المتقطع مع صيام رمضان، ولكن يختلف في بعض التفاصيل وهي أنه يمكن شرب الماء والمشروبات غير المحلاة أثناء ساعات الصيام.
وتابع أن استهلاك الماء والمشروبات غير المحلاة أثناء الصيام المتقطع يقلل من نسبة الجلوكوز داخل الجسم، كما تقل مستويات الأنسولين، ويبدأ الجسم في استخدام مخازن الجلوكوز في إنتاج الطاقة، وبذلك يتحول الجسم لمحرقة دهون.