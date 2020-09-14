السودان يعلن حالة الطوارئ لـ 3 أشهر بسبب الفيضانات

أعلنت الحكومة السودانية اليوم الاثنين، حالة الطوارئ لـ 3 أشهر في الولاية الشمالية لمواجهة الفيضانات.





وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أصدرت والية الولاية الشمالية آمال محمد عز الدين قرار إعلان الطوارئ لمجابهة الكوارث الطبيعية ومخاطر الأمطار والسيول وذلك عملا بأحكام المادة 41 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019.





وجاء القرار لظروف الفيضانات والسيول التى اجتاحت الولاية، وبهذا أعلنت حكومة الولاية الشمالية حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الولاية لمجابهة الكوارث الطبيعية ومخاطر الأمطار والسيول والفيضانات، اعتبارا من الخامس من الشهر الجارى ولمدة ثلاثة أشهر.





وتمارس السلطة المختصة السلطات فى حدود تدابير الطوارئ وهى دخول أى مبنى أو منشأة بغرض تنفيذ الأمر والاستيلاء على وسائل الحركة والآليات الثقيلة وفق حاجة الطوارئ، وكذلك الاستيلاء على المواد البترولية بأنواعها مع عدم الإخلال بظروف المواطنين وفق حاجة الطوارئ وإعطاء الأولوية فى السلع الاستراتيجية كالقمح والدقيق والغاز، للمتأثرين بالأمطار والسيول والفيضانات تتخذ اللجنة ما تراه مناسبا لتحقيق أغراضها.



