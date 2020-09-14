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أخبار العالم

قتلا والدتهما وكفرا والدهما وأخيهما.. السعودية تحكم بالقتل على أخوين ينتميان لـ داعش

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:55 م
المتهمان
المتهمان
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الاثنين، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أصدرت حكما ابتدائيا بالقتل تعزيرا على متهمين سعوديين انتهجا المنهج التكفيري وكفرا والدتهما واشتركا بقتلها عمدا وعدوانا على وجه الحيلة والخداع.

وأضافت أن المتهمين حاولا قتل والدهما وأخيهما بواسطة السواطير بعد تكفيرهما.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن المتهمين ينتميان لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت أن المحكمة أدانت الشابين لانتهاجهما المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن وكذلك تكفير أفراد عائلتهما، وتكفيرهما لوالدتهما واستباحة دمها باشتراكهما في قتلها عمدًا وعدوانًا على وجه الحيلة والخداع وقد أمنت من عائلتهما باستدراجها إلى إحدى الغرف في المنزل وإمساك المتهم الثاني لها بقوة من الخلف ووضع يده اليسرى على فمها حتى لا يسمع صراخها وقيام المتهم الأول بطعنها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها حتى سقطت على الأرض.

وجاء في  نص الحكم: "ثم قيام أخيه المتهم الثاني بنحرها بعد التخطيط لذلك مسبقا وتجهيز أدوات جريمتهما بحجة كفرها واستباحة دمها، وتكفيرهما لأخيهما واستباحة دمه بالشروع معًا في محاولة قتله حيث هجما عليه في وقت واحد ووجها له عدة ضربات على رأسه ويديه بواسطة السواطير بقصد قتله بعد التخطيط لذلك مسبقًا وتجهيز أدوات الجريمة بحجة كفره واستباحة دمه إلا أنه تمكن من الهرب، وتكفيرهما لوالدهما واستباحة دمه بالشروع في قتله حيث هجما عليه وسددا له عدة ضربات بالساطور على رأسه ويديه بقصد قتله، وسطوهما على سيارتين في الطريق العام مجاهرة واستخدامها بالهروب بعد تنفيذ جريمتهما.
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