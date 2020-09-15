منها المساجد والقاعات.. 3 عقوبات تنتظر المنشآت المخالفة بعد عودتها

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون حدد عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل المطاعم والكافيهات والمساجد والقاعات وغيرها من المنشآت التي عادت وفقا لقرارات الحكومة الأخيرة.









وأوضح "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ 4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة للمخالفين، فضلا عن فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج وفقا لقرار الحكومة، كما يتيح قانون المحال العامة غلق المحلات والقاعات المخالفة لمدد معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.









وأكد النائب أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها على المواطن غير الملتزم داخل المنشآت التي عادت للعمل، كما ستُطبق على صاحب المنشأة، نظرا لسماحه بمخالفة الإجراءات الاحترازية، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم تغليظ العقوبة على المواطن وصاحب المنشأة.







