تراجع الإصابات السبب.. الأوقاف عن عودة صلاة الجنازة في المساجد.. فيديو

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن قرار عودة صلاة الجنازة في المساجد ليس الغرض منه أن يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا ولكن عودة تدريجية.





وطالب "طايع"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.





وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه تم اتخاذ القرار بعد انحسار وتراجع الإصابات بفيروس كورونا في مصر، مؤكدا أن الاستمرار في الإجراءات الوقائية ذلك يجب الحرص بشكل كبير.





وأشار إلى أن وزارة الأوقاف لا ترد على الشائعات التى ترددها عناصر الجماعة الإرهابية الخاصة بافتتاح المساجد، مؤكدا أنه بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي نترجم الأقوال إلى أفعال.