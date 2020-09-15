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مرأة

بـ لوك جديد.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:15 ص
روجينا
روجينا
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هاجر هانئ
حرص مصفف الشعر كريم الزيناتي على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، بصور جديدة للفنانة روجينا.

تألقت روجينا فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح ونسقت معه سترة قطنية باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وانتعلت روجينا حذاء مسطحا رياضيا باللون الأبيض، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات واعتمدت في هذه الإطلالة على البساطة وعدم المبالغة.

لفتت روجينا الأنظار في الصور بلوك ولون شعر جديد مما كشف عن جمالها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل واعتمد على جمالها الطبيعي.

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