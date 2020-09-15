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حوادث

أخبار الحوادث.. أب يقتل نجله بسبب خلاف على «نص جنيه».. وموظف يذبح نفسه في حلوان

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:12 ص
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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عمرو خليفة:
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من أخبار الحوادث والأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.


تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المتورطين فى جرائم الاستيلاء على المال العام وتمكنت من ضبط موظف بإحدى شركات الكهرباء لقيامه بالاشتراك مع آخر فى الاستيلاء على قرابة 2,5 طن من مهمات الشركة.


تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مركز تعليمى وهمى بالقاهرة لترويج شهادات ماجستير دولية.


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شركة للدعاية والإعلان بالجيزة لاتخاذها مقرًا لبث مجموعة من القنوات الفضائية بدون ترخيص وتسويق البضائع والمنتجات مجهولة المصدر والمنشأ.


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة إلقاء أكياس مملوءة بالمياه على السيارات بالطريق العام بالقاهرة وتصويرها وبثها على مواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدة.


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من غلق مركز تعليمى، كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج، لقيام المسئولين عنه بدعوة الطلاب لتقديم طلبات إلتحاق بالمركز لتلقى الدروس التعليمية، بالمخالفة للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.


لم يجد عامل وسيلة للتخلص من حياته سوى قيامه بـ ذبح نفسه بآلة حادة داخل شقته بكفر العلو بحلوان ، بعد أن وسوس له الشيطان بالتخلص من حياته .


أنقذت العناية الإلهية عروسين و3 معازيم من الموت المحقق بعد أن اشتعلت النيران في سيارتهم أثناء سيرهم بمركب العرس بطريق ساحل سليم / البداري في أسيوط.


أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إجراءات تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس النواب 2021.


أكد المستشار حاتم عبدالعال الأمين العام لـ هيئة قضايا الدولة أنه تم تحديد مواعيد مقابلات ممن تخلف من المتقدمين للتعيين بوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2018. 


شهد مركز الدلنجات، اليوم الإثنين، واقعة مأساوية، عقب تجرد أب من مشاعر الأبوة، وقام بقتل نجله شنقًا بخرطوم مياه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب خلاف على "نصف جنيه"، تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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