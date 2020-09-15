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مرأة

ديانا كرزون تتخلى عن طرحة الزفاف وتواصل الرقص في نهاية الحفل.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:54 ص
ديانا كرزون
ديانا كرزون
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أسماء عبد الحفيظ وأية التيجى

نشر حساب محبي الفنانة ديانا كرزون، على إنستجرام، مجموعة فيديوهات جديدة، تجمعها بزوجها، وكشف الفيديو عن مدى رقة وجمال إطلالتها بفستان الزفاف، فى ختام حفل زفافهما. 

وظهرت ديانا فى ختام حفل الزفاف، وهى تتخلى عن طرحة الزفاف، تاركة شعرها الطويل منسدلا أسفل الظهر. 

واختارت ديانا كرزون فستانا شفافا من الأكتاف وعليه بعض النقوشات من الورود باللون الأبيض، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأبرزت ديانا كرزون المكياج الناعم الذي يبرز من جمال ملامحها؛ حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، والماسكرا، مع وضع اللون البيج كأحمر شفاه.

وظهرت ديانا كرزون بشعر مرفوع إلى الأعلى واختارت تاج باللون الفضي، وطرحة طويلة بـ الدانتيل الشفاف التى تبرز عن أناقتها.

وأكملت ديانا كرزون إطلالتها ببعض الأكسسورات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع قلادات باللون الذهبي على عنقها.

https://www.instagram.com/p/CFIgZc3HH5B/?igshid=z5pci0dkfzaa
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