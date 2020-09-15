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ديني

وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان مسجدين بالمحافظة الجمعة القادمة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر مسجدين بالمحافظة الجمعة القادمة في إطار خطة الوزارة لافتتاح ٧١ مسجدا من تنفيد الوزارة في اليوم نفسه الجمعة ١٨ / ٩ / ٢٠٢٠ م ، كما سيتم فرش سبعة مساجد بالمحافظة ، إضافة إلى توزيع طنين من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة ، كما يتفقد وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر بعض مشروعات الأوقاف بالمحافظة ويناقشان دعم التعاون في المشروعات المشتركة .


وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس الاثنين  أنه بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فإن الوزارة بصدد إعداد خطتها للسماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح في غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة ، وبالتنسيق مع القائمين على المسجد لفتحه في غير أوقات الصلوات الخمس وغير وقت صلاة الجمعة بالضوابط التالية :


1- عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها ، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة ، وعدم السماح بذلك .


2- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة على الإطلاق ، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف .


3- لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه .


4- لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة ، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد .


5- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات .

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