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تعرف على عادات وتقاليد تناول القهوة التركي وطريقة تحضيرها

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:18 ص
أسماء عبد الحفيظ

القهوة التركي طريقة مختلفة لتحضير القهوة، في الشرق الأوسط تشتهر في تحضير هذا النوع من القهوة، وطريقة التحضير سهلة للغاية كما أنها لا تستغرق الكثير من الوقت، تحميص ثم طحن حبوب البن ناعما ، أضف السكر والقهوة والماء البارد في إناء، حتى الغليان ، لا يحب بعض الأشخاص شرب القهوة التركية مع السكر ، ويتم تقديمها في فنجان حيث يُسمح بترك القهوة المطحونة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

- قهوة خالية من السكر

- قهوة سكر إضافية

- قهوة سكر أقل

الأحداث التي تقدم القهوة:

- الضيوف والأصدقاء.

- تعزية يقدمون القهوة التركية الخالية من السكر ، وفي هذه الحالة يجب أن تنهي فنجان القهوة ، لأنك إذا لم تشرب فنجانك ، فهذا يعني أنك لا تحزن على وفاة هذا الشخص ، كما أنك لا تشاركه الأسرة أحزانهم.

مكونات:

1 كوب ماء.
1 ملعقة كبيرة من القهوة خارج المطحون ناعما (مسحوق الاتساق).
1/8 ملعقة صغيرة من الهال المطحون، أو 1 الهيل جراب.
السكر (اختياري).


طريقة التحضير:

احضر الماء والسكر ليغليان في وعاء  ، إذا لم يكن لديك قدر ، فستعمل قدر صغير. تُرفع عن النار وتُضاف القهوة والهيل ، وتُعاد القدر للتسخين ويُترك ليغلي. يُرفع عن النار عند رغوة القهوة ، ومرة ​​أخرى ، يُعاد إلى الحرارة ، ويُترك للرغوة ويُرفع عن النار ، ثم يُسكب في الكوب ويُترك لبضع دقائق حتى تستقر القهوة المطحونة في قاع الكوب. يمكن تقديم جراب الهيل في كوب لإضفاء نكهة إضافية.


نصائح حول القهوة التركية:

لا يتم تقديم القهوة التركية دائمًا مع رغوة في الأعلى ، لأن هناك بعض الناس يفضلون المغلي ، إذا كان لديك ضيف يجب أن يقدم مع الرغوة.
إذا لم تتمكن من العثور على قهوة عربية مطحونة جيدًا ، يمكنك شراء كيس من القهوة في أي مقهى ، واطلب منه طحنه من أجل القهوة التركية. يجب أن يكون لديك تناسق يشبه المسحوق.
لا تقلب بعد صبها في أكواب. سوف تنهار الرغوة.
استخدم الماء البارد دائمًا.

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