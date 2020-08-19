فائدة مذهلة لوضع كوب قهوة في الشامبو.. جرّبي بنفسك

تعتبر الوصفات الطبيعية أفضل طرق العناية بالبشرة والشعر، ومنها القهوة فهي صحية وبها العديد من مضادات الأكسدة والعناصر الأخرى التي تجدد شباب البشرة ، وتنظف فروة الرأس .
نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، بـــ فوائد القهوة للشعر ، فهي تساعد على تحفيز نمو بصيلات الشعر، كما تنظف فروة الرأس جيدا وتخلصك من القشرة الدهنية المتراكمة على الفروة .
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إليكي طريقة استخدام القهوة للشعر ..
- قومي بتسخين كوب من الماء.
-بعد أن يبرد قليلًا ضيفي له 2 ملعقة من القهوة المطحونة.
- ضيفي كوب الماء بالقهوة إلى عبوة الشامبو الخاص بك.
- احرصي على أن يكون الشامبو طبيا، ولا يحتوي على مواد عديدة تضر بشعرك.
-اتركي القهوة في الشامبو ساعتين قبل استخدامه.
- عند الاستحمام، قومي بوضع كمية من الشامبو المضاف له القهوة على شعرك ودلكي فروة رأسك جيدًا به.
- القهوة في الشامبو تساعد على التخلص من قشرة الشعر، وفتح مسام بصيلات الشعر.