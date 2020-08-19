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مرأة

فائدة مذهلة لوضع كوب قهوة في الشامبو.. جرّبي بنفسك

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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رشا عوني
 تعتبر الوصفات الطبيعية أفضل طرق العناية بالبشرة والشعر، ومنها القهوة فهي صحية وبها العديد من مضادات الأكسدة والعناصر الأخرى التي تجدد شباب البشرة ، وتنظف فروة الرأس . 

نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، بـــ فوائد القهوة للشعر ، فهي تساعد على تحفيز نمو بصيلات الشعر، كما تنظف فروة الرأس جيدا وتخلصك من القشرة الدهنية المتراكمة على الفروة . 

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إليكي طريقة استخدام القهوة للشعر .. 

- قومي بتسخين كوب من الماء. 
-بعد أن يبرد قليلًا ضيفي له 2 ملعقة من القهوة المطحونة.
- ضيفي كوب الماء بالقهوة إلى عبوة الشامبو الخاص بك.
- احرصي على أن يكون الشامبو طبيا، ولا يحتوي على مواد عديدة تضر بشعرك. 
-اتركي القهوة في الشامبو ساعتين قبل استخدامه.
- عند الاستحمام، قومي بوضع كمية من الشامبو المضاف له القهوة على شعرك ودلكي فروة رأسك جيدًا به.
- القهوة في الشامبو تساعد على التخلص من قشرة الشعر، وفتح مسام بصيلات الشعر. 
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