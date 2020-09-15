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فن

غير مناسبة على الإطلاق.. نبيل الحلفاوي يعلق على خطة النادي الأهلي بعد التعادل مع الاتحاد السكندري

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي على الخطة التي بدأ بها فايلر تشكيل الأهلي امام فريق الاتحاد السكندري والتي انتهت بتعادل الفريقين. 

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر "‏طبعا خروج أجايي كان غلط.. مش ده المهم. الأهم إن بالنسبة لعناصر الفرقة؛ ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن 4 4 2 غير مناسبة إطلاقا. الأفضلية الأولى لـ 4 2 3 1 ولو عندك غيابات في الأجنحة؛ تلعب 4 3 3 إنما 2 راس حربة دي ما تنفعناش نهائي.".

وانتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي جمعت بينهما مساء الإثنين، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وتأجل إعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة رقم 42 في تاريخه، رسميًا، حيث كان يحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة للوصول للنقطة 74 في جدول ترتيب الدوري المصري، وبالتالي التتويج الرسمي بالدرع.

طبعا خروج أجايي كان غلط.. مش ده المهم. الأهم إن بالنسبة لعناصر الفرقة ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن 4 4 2 غير مناسبة إطلاقا.
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