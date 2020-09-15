ترامب: أي هجوم إيراني على مصالحنا سنرد عليه بأقوى 1000 مرة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالرد بقوة ، على إيران؛ في حالة الهجوم على أي من مصالح الولايات المتحدة أو القيام بعمليات اغتيال.





وقال ترامب ، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "وبحسب تقارير صحفية، قد تكون إيران تخطط لاغتيال أو هجوم آخر ضد الولايات المتحدة؛ انتقاما لمقتل القائد الإرهابي سليماني".





وأضاف: "قتل سليماني ، تم تنفيذه؛ لتخطيطه لهجوم مستقبلي ، وقتل القوات الأمريكية على مدى عدة سنوات".





وشدد ترامب على أن: "أي هجوم من جانب إيران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة سيواجه هجومًا على إيران سيكون أكبر بـ 1000 مرة ".



