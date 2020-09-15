حدث ليلًا.. ترامب: أي هجوم إيراني على مصالحنا سنرد عليه بأقوى 1000 مرة.. شكوى من الزحام الشديد أمام الشهر العقاري بالجيزة.. عماد متعب يوجه رسالة لـ صالح جمعة

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:
عندما قام الملك عبدالله ملك الأردن بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية تم تخصيص سيارة له ليستخدمها في تنقلاته وبالطبع لم تترك علي حالتها فكان من اللازم تعديلها وترقيتها وصفيحها.
شكا المواطن تامر عوض صالح، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الزحام الشديد أمام الشهر العقاري بالجيزة.
كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن آخر استعدادات الفريق لـ مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر المقبل.
يحتفل اليوم الثلاثاء، 15 سبتمبر الفنان عزت العلايلي، بعيد ميلاده الـ 86، إذ ولد في مثل هذا اليوم، في حي باب الشعرية بالقاهرة عام 1934، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وقدم العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وبعض الأعمال المسرحية.
وجه عماد متعب نجم الاهلي والمنتخب السابق رسالة لـ صالح جمعه نجم الفريق، حيث طالبه بضرورة الالتزام التام مع الفريق؛ حتي يعود للتشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالرد بقوة، على إيران؛ في حالة الهجوم على أي من مصالح الولايات المتحدة أو القيام بعمليات اغتيال.
أكد وزير خارجية أرمينيا، زوهراب مناتساكنيان، عمق العلاقات مع مصر في مختلف الأصعدة، مشيرا إلى تطلع بلاده لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد انتهاء جائحة كورونا.
تواصل الإدارة العامة لمباحث الجيزة، جهودها لضبط المتهم في واقعة العثور على جثة سيدة عربية داخل شقتها بمنطقة الطالبية.
شهد شارع المستشفى بمنطقة العمرانية هبوطا أرضيا بجزء من الشارع.