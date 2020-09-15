AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلًا.. ترامب: أي هجوم إيراني على مصالحنا سنرد عليه بأقوى 1000 مرة.. شكوى من الزحام الشديد أمام الشهر العقاري بالجيزة.. عماد متعب يوجه رسالة لـ صالح جمعة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:58 ص
صدى البلد
Advertisements
صدى منصور
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:

عندما قام الملك عبدالله ملك الأردن بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية تم تخصيص سيارة له ليستخدمها في تنقلاته وبالطبع لم تترك علي حالتها فكان من اللازم تعديلها وترقيتها وصفيحها.

شكا المواطن تامر عوض صالح، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الزحام الشديد أمام الشهر العقاري بالجيزة.

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن آخر استعدادات الفريق لـ مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر المقبل. 

يحتفل اليوم الثلاثاء، 15 سبتمبر الفنان عزت العلايلي، بعيد ميلاده الـ 86، إذ ولد في مثل هذا اليوم، في حي باب الشعرية بالقاهرة عام 1934، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وقدم العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وبعض الأعمال المسرحية. 

وجه عماد متعب نجم الاهلي والمنتخب السابق رسالة لـ صالح جمعه نجم الفريق، حيث طالبه بضرورة الالتزام التام مع الفريق؛ حتي يعود للتشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالرد بقوة، على إيران؛ في حالة الهجوم على أي من مصالح الولايات المتحدة أو القيام بعمليات اغتيال. 

أكد وزير خارجية أرمينيا، زوهراب مناتساكنيان، عمق العلاقات مع مصر في مختلف الأصعدة، مشيرا إلى تطلع بلاده لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد انتهاء جائحة كورونا.

تواصل الإدارة العامة لمباحث الجيزة، جهودها لضبط المتهم في واقعة العثور على جثة سيدة عربية داخل شقتها بمنطقة الطالبية. 

شهد شارع المستشفى بمنطقة العمرانية هبوطا أرضيا بجزء من الشارع. 





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خوفا من العدوى.. مواطنون يشكون من الزحام بالشهر العقارى بالحى السادس فى 6 أكتوبر

رسالة خاصة من عماد متعب إلى صالح جمعة عقب مشاركته أمام المصري

أسلوبهم التنمر.. وزير الخارجية الأرميني يفتح النار على تركيا

خوفا من كورونا.. شكوى من الزحام الشديد أمام الشهر العقاري بالجيزة

في عيد ميلاد عزت العلايلي.. قصة اعتقاله في حادث محاولة اغتيال جمال عبد الناصر

نتطلع لزيارة الرئيس السيسي.. وزير خارجية أرمينيا: لدينا تاريخ مشترك من الحضارة مع مصر

ترشيحاتنا

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

لغز جثة الخليجية.. مباحث الجيزة تواصل البحث عن المتهم بقتل سيدة الطالبية

كيفية ربط رابطة العنق.. 3 طرق مختلفة تعرف عليها

ضربة حظ.. زوجان من ليفربول يفوزان بهدايا تقلب حياتهما

في ذكرى ميلاد مخلص البحيري.. مسيرته من الطب إلى الفن

بيراميدز يكشف حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء في الأهلي

AdvertisementS

حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

بيراميدز يكشف حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء في الأهلي

كم يوما يسأل الميت في القبر وهل يشعر بمن يزوره؟ أسرار لا تعرفها عن البرزخ

فيديو جراف| لماذا تم بيع سيارة ملك الأردن المصفحة؟

في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. قصة خلافه مع عبد الحليم حافظ

الزمالك بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا.. ميدو يزف بشرى سارة لـ الفريق الأبيض

هدية العروس عند الأردنيين| ديانا كرزون تتلقى «نُقطة فرحها» من أحد المعازيم.. شاهد

بعد مباراة الأهلي والاتحاد.. هاشتاج #ابراهيم_نور_الدين يتصدر تويتر

كيفية ربط رابطة العنق.. 3 طرق مختلفة تعرف عليها

أخبار الفن | محمد رمضان يقصف جبهة أحمد الفيشاوي.. الأمن يستدعي عريس ديانا كرزون.. نبيل الحلفاوي ينتقد فايلر

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

في عيد ميلاد عزت العلايلي.. قصة اعتقاله في حادث محاولة اغتيال جمال عبد الناصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن السير فورا عند ظهور هذه العلامة فى سيارتك

غريبة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف إطلالات ياسمين رئيس في عيد ميلادها

حرارته 464 درجة مئوية.. ناسا تدرس إرسال بعثات إلى كوكب الزهرة.. وهذا ما حدث لأول مركبة اقتربت منه