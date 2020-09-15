حدث ليلًا.. ترامب: أي هجوم إيراني على مصالحنا سنرد عليه بأقوى 1000 مرة.. شكوى من الزحام الشديد أمام الشهر العقاري بالجيزة.. عماد متعب يوجه رسالة لـ صالح جمعة

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:





فيديو جراف| لماذا تم بيع سيارة ملك الأردن المصفحة؟ عندما قام الملك عبدالله ملك الأردن بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية تم تخصيص سيارة له ليستخدمها في تنقلاته وبالطبع لم تترك علي حالتها فكان من اللازم تعديلها وترقيتها وصفيحها.



خوفا من كورونا.. شكوى من الزحام الشديد أمام الشهر العقاري بالجيزة شكا المواطن تامر عوض صالح، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الزحام الشديد أمام الشهر العقاري بالجيزة.





الزمالك يقترح إقامة مباراة ودية مع الأهلي لدعم مؤمن زكريا.. ويكشف استعدادات نصف نهائي دوري الأبطال كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن آخر استعدادات الفريق لـ مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر المقبل.





في عيد ميلاد عزت العلايلي.. قصة اعتقاله في حادث محاولة اغتيال جمال عبد الناصر يحتفل اليوم الثلاثاء، 15 سبتمبر الفنان عزت العلايلي، بعيد ميلاده الـ 86، إذ ولد في مثل هذا اليوم، في حي باب الشعرية بالقاهرة عام 1934، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وقدم العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وبعض الأعمال المسرحية.





لو بإيدي كنت حبسته...عماد متعب يوجه رسالة لـ صالح جمعة وجه عماد متعب نجم الاهلي والمنتخب السابق رسالة لـ صالح جمعه نجم الفريق، حيث طالبه بضرورة الالتزام التام مع الفريق؛ حتي يعود للتشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.





ترامب: أي هجوم إيراني على مصالحنا سنرد عليه بأقوى 1000 مرة هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالرد بقوة، على إيران؛ في حالة الهجوم على أي من مصالح الولايات المتحدة أو القيام بعمليات اغتيال.





نتطلع لزيارة الرئيس السيسي.. وزير خارجية أرمينيا: لدينا تاريخ مشترك من الحضارة مع مصر أكد وزير خارجية أرمينيا، زوهراب مناتساكنيان، عمق العلاقات مع مصر في مختلف الأصعدة، مشيرا إلى تطلع بلاده لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد انتهاء جائحة كورونا.





لغز جثة الخليجية.. مباحث الجيزة تواصل البحث عن المتهم بقتل سيدة الطالبية تواصل الإدارة العامة لمباحث الجيزة، جهودها لضبط المتهم في واقعة العثور على جثة سيدة عربية داخل شقتها بمنطقة الطالبية.





هبوط أرضي بشارع مستشفى الصدر في العمرانية وفرض كردون أمني.. صور شهد شارع المستشفى بمنطقة العمرانية هبوطا أرضيا بجزء من الشارع.



















