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لمريض عمره 98 عاما.. رشا مجدي: فريق طبي ببورسعيد ينجح في إجراء عملية قسطرة القلب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:25 ص
صدى البلد
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نورهان رأفت
قالت الاعلامية رشا مجدي، إن مصر تشهد تطورا كبيرا في الملف الطبي ، خلال السنوات الماضية ،لافتة إلى أن التطور لم يقتصر على الملف الصحي فقط ، ولكن تنوع بين أكثر من ملف .

وأضافت الإعلامية رشا مجدي ، خلال برنامج "صباح البلد " ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الدولة لا تدخر أي جهد في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، خاصة منظومة التأمين الصحي ، والتي طبقت لأول مرة في محافظة بورسعيد.

ولفتت "رشا مجدي" ، إلى أنه من ضمن النجاحات البارزة ، والتي تدل على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد ، هو نجاح الفريق الطبي بـ مستشفى النصر بورسعيد ، في القيام بعملية "قسطرة القلب" ، لمريض عمره 98 عاما .

وأكدت "مجدي" ، أن هذه العملية هي الاولى من نوعها ، والتي تنجح خارج المستشفيات القومية الكبري ، خارج القاهرة الكبرى ، وهي إن دلت ، فإنها تدل على تطور المنظومة الصحية في مصر ، الفترة الماضية .

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