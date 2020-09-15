لمريض عمره 98 عاما.. رشا مجدي: فريق طبي ببورسعيد ينجح في إجراء عملية قسطرة القلب

قالت الاعلامية رشا مجدي، إن مصر تشهد تطورا كبيرا في الملف الطبي ، خلال السنوات الماضية ،لافتة إلى أن التطور لم يقتصر على الملف الصحي فقط ، ولكن تنوع بين أكثر من ملف .





وأضافت الإعلامية رشا مجدي ، خلال برنامج "صباح البلد " ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الدولة لا تدخر أي جهد في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، خاصة منظومة التأمين الصحي ، والتي طبقت لأول مرة في محافظة بورسعيد.





ولفتت "رشا مجدي" ، إلى أنه من ضمن النجاحات البارزة ، والتي تدل على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد ، هو نجاح الفريق الطبي بـ مستشفى النصر بورسعيد ، في القيام بعملية "قسطرة القلب" ، لمريض عمره 98 عاما .





وأكدت "مجدي" ، أن هذه العملية هي الاولى من نوعها ، والتي تنجح خارج المستشفيات القومية الكبري ، خارج القاهرة الكبرى ، وهي إن دلت ، فإنها تدل على تطور المنظومة الصحية في مصر ، الفترة الماضية .



