دراسة: اكتئاب الأمهات يرفع معدل ضربات القلب لدى الأطفال

توصل فريق من العلماء الألمان، إلى اكتشاف أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانين من الاكتئاب أو قلق ارتفع بينهم معدل ضربات القلب بصورة ملحوظة أي بمعدل 8 ضربات في الدقيقة.





وقال الدكتور بلانكو دورموند، الأستاذ في جامعة هايدلبرج: "على حد علمنا، هذه واحدة من المرات الأولى التي شوهد فيها هذا التأثير الجسدي عند الرضع بعمر 3 أشهر.. قد يغذي هذا أنظمة الإجهاد الفسيولوجي الأخرى مما يؤدي إلى مشاكل نفسية مطبوعة".









وأضاف: "وجدنا أنه إذا كانت الأم قلقة أو مكتئبة، فإن طفلها كان لديه استجابة فسيولوجية أكثر حساسية للتوتر أثناء الاختبار مقارنة بأطفال الأمهات الأصحاء".





وأوضح الدكتور فيرلى بيرجينك، مدير برنامج الصحة العقلية للمرأة في مدرسة إيكان "هذا العمل يعني أنه من المهم تشخيص وعلاج اضطرابات الاكتئاب والقلق لدى الأمهات الجدد لأن له تأثيرا فوريا على نظام الإجهاد لدى الطفل".









وتابع: "أظهرت الدراسات السابقة ليس فقط آثارا ضارة قصيرة المدى ولكن طويلة المدى لاضطرابات المزاج بعد الولادة على الأطفال، تبدأ معظم اضطرابات المزاج بعد الولادة أثناء الحمل أو حتى قبله، وبالتالي فإن التشخيص المبكر مهم".





وأكدت الدراسة أن أطفال الأمهات اللائي يعانين من القلق أو الاكتئاب يظهرون علامات ضغط نفسية أقوى من أطفال الأمهات الأصحاء عند إجراء اختبار إجهاد معياري، يظهر هؤلاء الأطفال ارتفاعا ملحوظا في معدل ضربات القلب، الأمر الذي يخشى الباحثون أنه قد يؤدي إلى ضغوط عاطفية مع نمو الطفل.



