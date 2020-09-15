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توك شو

سمير راغب: قطر تعتمد على دراسات وهمية تروجها وكالات تابعة لها "فيديو"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:42 ص
العميد سمير راغب
العميد سمير راغب
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نورهان رأفت
قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن دولة قطر تعتمد على بعض المواقع التابعة لها، للترويج للأفكار المغلوطة، عن طريق إجراء أبحاث وهمية، تتداولها قناة الجزيرة بعد ذلك.

وأضاف العميد سمير راغب، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن المصادر الغير مأهولة للحصول على مصادر صحيحة للأخبار، تتداول تلك الأخبار، على أساس أنها صحيحة، وأن هناك أكثر من وكالة قطرية تناولتها.

وأشار "راغب" إلى أن كثرة الكذب الذي تتناوله مواقع ووكالات الأنباء القطرية، تولد المصداقية عند بعض غير المدربين على الحصول على الأخبار السليمة.

وأوضح "راغب" أن الانتشار الإلكتروني للصفحات المدفوعة الأجر يصل للمتابعين أكثر من مرة خلال التصفح، ما يعطي نوعًا من قلب الحقائق بشكل عميق.

ولفت "راغب"، إلى أن المواطن المصري أصبح واعيًا بشكل كبير، مع تطور الإعلام المصري في الفترة الأخيرة، واعتماده على نشر الحقائق، إلى جانب تفاعلات الرئيس السيسي مع الشباب والمواطنين بشكل عام.
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