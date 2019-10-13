تحولت من ندوة تثقيفية الي منصة حوار.. العميد سمير راغب: الرئيس تحدث اليوم عن أهم ملف يشغل الرأى العام

قال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، ان الندوة التثقيفية حولها الرئيس السيسى منذ توليه منصب القائد العام للقوات المسلحة إلى منصة حوار مشترك جامع مابين القوات المسلحة والشعب المصرى .



اكد العميد سمير راغب المذاع على " Extra News" أن الندوة التثقيفية أكثر وضوحًا مما سبقها وأكثر تعمقا للإجابة على تساؤلات الرأي العام، متابعا الرئيس السيسي أشار الى أن ما تسبب فى سوريا من أحداث هو شعبها من الأساس .



واوضح العميد سمير راغب ان الرئيس تحدث عن أهم ملف يشغل الراى العام وهو ملف المياه سواء كان السد الإثيوبى والتحدي الاصلى الموجود بما يتعلق بدخول مصر حيز الفرد المائى .



وأضاف العميد سمير راغب ان مصر تتحرك فى هذا التحدى من الأساس عندما أنفقت 200 مليار سواء فى المعالجة الثلاثية وإعادة استخدام المياة ومحطات التحلية .



وتابع العميد سمير راغب ان لاول مرة الحكومة تتحدث ان مصر أصبحت جاهزة سواء بالنسبة للبحر الأحمر والساحل الشمالى اصبح يعتمد اعتماد كاملًا على محطات المياه .