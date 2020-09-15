أهم الأخبار.. لبنان تحترق من جديد.. الحكومة تنفي إغلاق المقاهي والكافيهات.. ترامب يهدد إيران

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:









اندلع صباح اليوم حريق في مبنى قيد الإنشاء من تصميم المهندسة المعمارية البريطانية العراقية زها حديد في وسط العاصمة اللبنانية.









وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.







نفت الحكومة ما أثير من شائعات حول إغلاق المقاهي والكافيهات، موضحة أن ما أثير حول هذا الموضوع على صفحات السوشيال ميديا بلا أساس.





أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن جميع المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالا كبيرًا من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء.







