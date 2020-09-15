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فن

شاهد | عبير صبري بإطلالة جذابة على الشاطئ

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:59 م
عبير صبري
عبير صبري
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ميرنا محمود -سيد احمد
شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها صورة جديدة اثناء عطلتها الصيفية عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت عبير صبري  بإطلالة جذابة علي الشاطئ بالمايوه الاسود و النظارة الشمس.
 

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يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 


المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.
شاهد | عبير صبري بإطلالة جذابة على الشاطئ
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