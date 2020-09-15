تأجيل محاكمة فتاة التيك توك هدير الهادي لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور لـ 13 أكتوبر

قررت المحكمة الاقتصادية تاجيل محاكمة هدير الهادى، فتاة "تيك توك" لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة 13 أكتوبر.

وأسندت النيابة العماة للمتهمة هدير الهادى، فتاة "تيك توك" اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات فاضحة وتخدش الحياء، ومخالفة قيم وعادات المجتمع، وممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكانت واجهت نيابة أكتوبر هدير الهادي فتاة التيك توك بمقاطع الفيديوهات التي بثتها من على حساب خاص بها على تطبيق "فيس بوك"، تتضمن محتويات لألفاظ إباحية.

كانت معلومات وردت لقوات الشرطة ببث الفتاة فيديوهات تحرض على الفسق من خلال تطبيق التيك توك، وتم تحريز عدد من الفيديوهات وفحصها وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وتبين أنها مستأجرة شقة في منطقة حدائق أكتوبر، وانطلقت مأمورية من المباحث ألقت القبض عليها.

وكشفت مصادر أن الأجهزة الأمنية رصدت عددا من مقاطع فيديو بثتها المتهمة على حساب خاص بها على تطبيق فيس بوك تتضمن محتويات خادشة وألفاظا إباحية.