القاتل الصامت سرطان المبيض.. حالات قد تصل للاستئصال.. وهؤلاء أكثر عرضة للإصابة.. وإليكِ أعراض انتبهي إليها مبكرًا

القاتل الصامت.. سرطان المبيض.. هؤلاء أكثر عر ضة للإصابة

ما الحالات المُصابة التي تصل إلى الاستئصال؟



أعراض سرطان المبيض: انتبهي إليها باكرًا







يُصيب سرطان المبيض حوالي 80 % من النساء، وهي نسبة كبيرة للغاية، ويرجع زيادة نسبة الإصابة إلى أن سرطان المبيض لا يتم تشخيصه في مراحله الاولى، وذلك بسبب تشابه أعراضه مع أمراض اخرى إليك أسباب الإصابة وأعراض سرطان المبيض القاتل الصامت، وذلك لأنه لا يحمل أعراضًا مُبكرة، في حين أنه في الواقع له أعراض خفية ومتشابهة مع أعراض لأمراض أخرى.



وفقًا لموقع هيلث لاين 60 % من المصابين بسرطانات المبيض قد انتشرت بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما خفض معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى 30 وحتى 90 % بخلاف اكتشافه في المراحل المُبكرة.





تشخيص الإصابة بسرطان المبيض

ووفقا لصحيفة الديلى ميل من جانبه قال الدكتور روني درابكين، الأستاذ المساعد في جامعة بنسلفانيا ، والذي كان يدرس المرض منذ أكثر من عقدين، ان تشخيص الإصابة بسرطان المبيض متأخرًا، يمكن ان يسبب مشاكل أكبر من مجرد الإصابة به، وذلك بسبب موقعه في الحوض .



