القاتل الصامت سرطان المبيض.. حالات قد تصل للاستئصال.. وهؤلاء أكثر عرضة للإصابة.. وإليكِ أعراض انتبهي إليها مبكرًا

القاتل الصامت.. سرطان المبيض.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة
ما الحالات المُصابة التي تصل إلى الاستئصال؟
أعراض سرطان المبيض: انتبهي إليها باكرًا
يُصيب سرطان المبيض حوالي 80 % من النساء، وهي نسبة كبيرة للغاية، ويرجع زيادة نسبة الإصابة إلى أن سرطان المبيض لا يتم تشخيصه في مراحله الاولى، وذلك بسبب تشابه أعراضه مع أمراض اخرى إليك أسباب الإصابة وأعراض سرطان المبيض القاتل الصامت، وذلك لأنه لا يحمل أعراضًا مُبكرة، في حين أنه في الواقع له أعراض خفية ومتشابهة مع أعراض لأمراض أخرى.
وفقًا لموقع هيلث لاين 60 % من المصابين بسرطانات المبيض قد انتشرت بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما خفض معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى 30 وحتى 90 % بخلاف اكتشافه في المراحل المُبكرة.
تشخيص الإصابة بسرطان المبيض
ووفقا لصحيفة الديلى ميل من جانبه قال الدكتور روني درابكين، الأستاذ المساعد في جامعة بنسلفانيا ، والذي كان يدرس المرض منذ أكثر من عقدين، ان تشخيص الإصابة بسرطان المبيض متأخرًا، يمكن ان يسبب مشاكل أكبر من مجرد الإصابة به، وذلك بسبب موقعه في الحوض .
لا يظهر سرطان المبيض في كثير من الأوقات، لذا فإن الورم يمكن أن ينمو بشكل كبير قبل أن يصبح ملحوظًا بالفعل، حيث يمكن للأعراض الأولى التي تنشأ مع سرطان المبيض ان تبدأ في الجهاز الهضمي لأن الأورام يمكن أن تبدأ في الضغط إلى الاعلى، وعندما يشكو المريض من عدم الراحة في الجهاز الهضمي ، فإن الأطباء غالبا ما يركزون على تغير النظام الغذائي وأسباب أخرى بدلًا من اقتراح إجراء فحوصات سرطان المبيض.
واضاف الدكتور درابكين إنه عادةً ما لا يتلقى الفحص الذي يكشف عن السرطان إلا بعد تحمل المريض لأمراض الجهاز الهضمي المستمرة،
من المرجح أن تغير العديد من النساء وجباتهن الغذائية أكثر من زيارة أطبائهن للحماية من الإصابة من سرطان المبيض، كما تشير دراسة استقصائية أجرتها في المملكة المتحدة منظمة غير ربحية Target Ovarian Cancer .
أعراض سرطان المبيض
ووفقا لموقع healthline أعراض سرطان المبيض تكمن في الانتفاخ المستمر والشعور دائمًا بالشبع ، وألم البطن ، والحاجة إلى التبول أكثر
من جانبه كشف الدكتور جمال البحيري استشاري جراحة الأورام، لـ "صدى البلد" حول أهم أعراض سرطان الرحم و المبايض، وهل جميع الحالات المصابة به يجب أن تقوم باستئصال الرحم أم لا ؟
وتابع، بأن السيدات بين سن الـ 20 والـ 35 معرضة للكثير من المشاكل مثل تكيسات المبايض، والأكياس، أو وجود أورام سواء حميدة أو خبيثة، ومن أشهر مشكلات الرحم هى الأورام الليفية.
وأضاف جمال البحيري، بأن فى حالة وجود ورم ليفي، فيعد سن المراة من أهم الأسباب التى يتم وفقًا لها استئصال الرحم أم لا، وموقع الورم أيضًا من الأسباب الهامة بالنسبة لجدار الرحم.
مراحل سرطان المبيض
فى النهاية وفقا لموقع برايت سايد يمكن تشخيص سرطان المبيض من خلال مجموعه الخطوات التالية
١- اختبارات التصوير:
مثل الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية، من البطن والحوض. هذه الاختبارات يمكن أن تساعد في تحديد حجم وشكل وهيكل المبايض.
٢- اختبار الدم:
والتي يمكن الكشف عن البروتين (كا 125) وجدت على سطح خلايا سرطان المبيض.
٣- جراحة لإزالة عينة الأنسجة وسائل البطن لتأكيد تشخيص سرطان المبيض. قد يكون الجراحة الجراحية أو الروبوتية الحد الأدنى خيارا. إذا تم اكتشاف السرطان، الجراح قد يبدأ على الفور عملية جراحية لإزالة أكبر قدر ممكن من السرطان قدر الإمكان.
انطلاق سرطان المبيض
ويستخدم الأطباء نتائج الجراحة للمساعدة في تحديد مدى المرحلة التي وصل إليها السرطان، ويوجد عدة مراحل سرطان المبيض، وتشمل:
المرحلة I. السرطان موجود في واحد أو كل من المبايض.
المرحلة الثانية. وانتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الحوض.
المرحلة الثالثة. انتشر السرطان إلى البطن.
المرحلة الرابعة. يوجد السرطان خارج البطن.
وينطوي عادة علاج سرطان المبيض على مزيج من الجراحة والعلاج الكيميائي وإزالة كل من المبيضين، وقناة فالوب والرحم وكذلك الغدد الليمفاوية القريبة، وأضعاف الأنسجة الدهنية في البطن (الثرب) حيث سرطان المبيض ينتشر في كثير من الأحيان، وسيقوم الجراح أيضا بإزالة أكبر قدر ممكن من السرطان من بطنك.