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تعليم

انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الفيوم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:46 م
جانب من الانعقاد
جانب من الانعقاد
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نبيل أبو السعود
عقد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الفيوم جلسته رقم 153 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.


وذلك برئاسة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم  والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور سمير سيف اليزل وعدد من عمداء الكليات والوكلاء ومستشاري رئيس الجامعة.


تناولت الجلسة مناقشة خطة الموسم الثقافي للقطاع للعام الجامعي 2020/2021  ، كما تم عرض ورش العمل التي أقامتها كلية طب الأسنان في أغسطس 2020.




كما تم عرض ومناقشة الموافقة على اعتماد تعديلات اللائحة الإدارية والمالية لمركز الخدمة العامة بكلية السياحة والفنادق وذلك بعد مراجعتها من الإدارة العامة لخدمة المجتمع والمشروعات البيئية. 


كما قام المجلس بتكريم الدكتور محمد عيسى وذلك لبلوغه سن المعاش، وقدم المجلس واجب العزاء في وفاة والدة الدكتور سمير سيف اليزل.
انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الفيوم
انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الفيوم
انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الفيوم
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