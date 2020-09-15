نائب محافظ الفيوم يتابع أعمال التصالح ولجان حصر المنشآت في حي شرق

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أعمال استلام وإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء في مقر حي شرق بمدينة الفيوم، كما تابع أعمال لجان حصر المنشآت بالحي.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن نائب المحافظ خلال جولته التفقدية لسير العمل بحي شرق، وجه بزيادة عدد الموظفين؛ للإسراع في إنجاز الأعمال والانتهاء من فحص جميع ملفات التصالح في أسرع وقت، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتيسير على المواطنين وسرعة الانتهاء من ملف التصالح.









وأضاف، أن جولة نائب المحافظ شملت أيضًا تفقد سير العمل بالوحدة المحلية لكفور النيل التابعة لمركز الفيوم، وكذا مكتب التموين، كما تفقد وحدة الشئون الاجتماعية بالوحدة المحلية.





كما تابع نائب المحافظ أعمال توسعة ورصف طريق دمو / الفيوم بطول 3,5 كم، لافتًا الى ضرورة مراعاة الجدول الزمني في تنفيذ الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية.