نائب محافظ الفيوم يتابع أعمال التصالح ولجان حصر المنشآت في حي شرق

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أعمال استلام وإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء في مقر حي شرق بمدينة الفيوم، كما تابع أعمال لجان حصر المنشآت بالحي.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن نائب المحافظ خلال جولته التفقدية لسير العمل بحي شرق، وجه بزيادة عدد الموظفين؛ للإسراع في إنجاز الأعمال والانتهاء من فحص جميع ملفات التصالح في أسرع وقت، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتيسير على المواطنين وسرعة الانتهاء من ملف التصالح.
وأضاف، أن جولة نائب المحافظ شملت أيضًا تفقد سير العمل بالوحدة المحلية لكفور النيل التابعة لمركز الفيوم، وكذا مكتب التموين، كما تفقد وحدة الشئون الاجتماعية بالوحدة المحلية.
كما تابع نائب المحافظ أعمال توسعة ورصف طريق دمو / الفيوم بطول 3,5 كم، لافتًا الى ضرورة مراعاة الجدول الزمني في تنفيذ الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية.