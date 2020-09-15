تحويلات بالدولار وفيديو إباحي .. قصة هدير الهادي من التيك توك إلى السجن





بعد الجدل الذي أثارته هدير الهادي خلال الفترة الماضية سواء بفيديوهاتها عبر تيك توك وحتى القبض عليها ، روت الهادي قصتها بالكامل اليوم في اعترافاتها أمام المحكمة ، وشرحت كيف بدأت حياتها في القاهرة بعد انفصال والديها ثم تركها لوالدتها والانفصال عنها لتعيش وحدها بشقة في حدائق أكتوبر والتي تم القبض عليها فيها .





هدير الهادي كانت واحدة من ضحايا اللهث خلف شهوة الشهرة بدون سبب أو تبرير منطقي من خلال مواقع السوشيال ميديا فبدأت في ترويج صور وفيديوهات تسببت فيما بعد في كيل اتهامات لها بالتحريض على الفسق والفجور.





استغلت هدير الهادي منصة تيك توك والسعي وراء الشهرة من خلال الفيديوهات التي لا تعبر عن أي هدف ولا تتضمن محتوى جيدا، أنكرت تماما قصة الفيديو الإباحي الذي تم ضبطها بسببه وأنها ليست الفتاة التي ظهرت في الفيديو الشهير ، وقالت في اعترافاتها :" الفيديو اللي اتنشر على المواقع الاباحية دي واحدة شبهي مش أنا، ونزلت فيديو تكذيب على الحالة بتاعتي على الانستجرام واتمسح تلقائي بعد 24 ساعة، وبعدها عملت فيديوهات قولت مش أنا اللي في الفيديو الإباحي.









قالت هدير الهادي في اعترافاتها :" أنا كنت في ثانوي عام "نظام أمريكي" وبعدها حولت عربي اتأخرت سنتين وسقطت وبعدها دخلت أولى كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان وما دخلتش امتحانات من سنتين، وبعدها حاولت أشتغل في برنامج اسمه بيجو لايف بعد ما واحد كلمني وقالي افتحي لايف 30 ساعة في 10 أيام، وهو هيبعت للوكيل ولما المتابعين يزيدوا هاخد فلوس وكل ما الفيديو اضاءته كويسة واللايف مش بيقطع فيه هيتقبل في الشركة".









مبالغ مالية بالدولار

أما عن مصدر دخلها خاصة أنها لا تعمل في وظيفة ثابتة ، اعترفت هدير الهادي بأنها ليس لديها ممتلكات خاصة بها لكنها كانت تعتمد على تحويلات مالية من شركة ويسترن يونيون كان يرسلها لها دكتور مصري يعيش في إحدى الدول الخليجية ، وقالت هدير الهادي في اعترافاتها:" بعتلى 18 مرة قبل كدة، بعد ما بعتلى على اكونت بيجو لايف وقالي انتي ليه داخلة هنا، اللي هنا مش شبهك ورديت قولتله انا بحاول أساعد نفسي وبدأنا نتكلم مكالمات عادية وعرف عني تفاصيل حياتي وبدأ يبعتلي فلوس " .









وتابعت :" في كل مرة كان المبلغ بيختلف، مرة 600 دولار، ومرة 1000 دولار ومرة تانية 1200 دولار، وهو كان بيبعتلي الفلوس دي مساعدة شخصية منه، وأنا صرفتها كلها، عملت عملية نحت لجسمي بـ 60 ألف جنيه واشتريت 3 تليفونات وكنت بصرف على حاجات تاني زي تلاجة وتلفزيون وعفش للشقة وتكييف والحاجات دي، وكنت بأجر عربيات عشان أوبر بياخد فلوس كتير.









القبض على هدير الهادي

في شهر يوليو تحديدًا ، صدر قرار بالقبض على هدير الهادي حيث تم ضبطها في شقتها بأكتوبر ، وتم التحفظ على بعض أغراض خاصة بها مثل الهاتف و اللاب توب ، لكن أمام المحكمة اليوم ، روت هدير الهادي ما حدث لحظة القبض عليها ، فقالت :" كل اللي حصل إني جالي مكالمة من واحد معرفهوش وقالي أنه بيكلمني على سناب شات وأنا قولتله ان حياتي فيها بهدلة ومحتاجة فلوس، قالي تعالي نتقابل في الحصري في أكتوبر، وهبعتلك فلوس عن طريق المحامي بتاعي ولما روحت هناك لقيته مسكني وقالي إنه ضابط وخدني على الشقة بتاعتي ولم حاجات من الشقة وبعد كدة وداني على إدارة الآداب وأول ما روحت هناك سألوني عن الفيديو بتاع واحدة شبهي نازل على المواقع.



