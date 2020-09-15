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أخبار البلد

أهم الأخبار: تأييد حبس صفوت الشريف.. اعترافات هدير الهادي.. والسراج يعتزم الاستقالة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:22 م
أهم الاخبار
أهم الاخبار
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نورهان خفاجي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي: 


قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة هدير الهادي فتاة التيك توك المتهمة بنشر مقاطع فيديوهات على حساب خاص بها على تطبيق "فيس بوك"، تتضمن محتويات لألفاظ إباحية، وذلك لجلسة 13 أكتوبر.


قضت محكمة النقض برفض طعن صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع وتأييد الحكم.


قدمت الدولة للتيسير على المواطنين في عمليات التصالح على مخالفات البناء، العديد  من التسهيلات لإنهاء ملف التصالح في الوقت المحدد الذى حدده القانون.


كشفت مسئولون ليبيون، الثلاثاء، عن عزم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج الإعلان عن استقالته قريبًا من منصبه، لكنه سيبقى في منصبه مؤقتا حتى إجراء المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل. 


اعلنت محافظة الجيزة ان  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سوف تقوم بقطع المياه عن مناطق (كفر غطاطي – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهما من الطالبية حتي المنصورية ) .

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