الخميس.."ذهب الليل" ثالث عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى

يعرض على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية، مسرحية "ذهب الليل" فى الثامنة من مساء يوم الخميس والجمعة والسبت ١٧ و١٨ و١٩ سبتمبر الجارى، وهو ثالث عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى .





الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من انتاج فرقة مسرح الاسكندرية برئاسة الفنان محمد مرسى .





"ذهب الليل" عرض مسرحى عن قصة حياة الفنان محمد فوزي، ويلقى الضوء على أهم المحطات الفنية المختلفة التي مر بها، وأهم ما حققه في الغناء والتلحين والإنتاج والتمثيل وتسجيل الأغاني، والتأليف السينمائي أيضا .



