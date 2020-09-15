AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الخميس.."ذهب الليل" ثالث عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:35 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
يعرض على مسرح بيرم التونسي  بالاسكندرية،  مسرحية "ذهب الليل" فى الثامنة من مساء يوم الخميس والجمعة والسبت ١٧ و١٨ و١٩ سبتمبر الجارى، وهو ثالث عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى .

الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من انتاج فرقة مسرح الاسكندرية برئاسة الفنان محمد مرسى .

"ذهب الليل" عرض مسرحى عن قصة حياة الفنان محمد فوزي، ويلقى الضوء على أهم المحطات الفنية المختلفة التي مر بها، وأهم ما حققه في الغناء والتلحين والإنتاج والتمثيل وتسجيل الأغاني، والتأليف السينمائي أيضا .

ويعيش جمهور الاسكندرية لمدة ساعة كاملة مع العرض النسرحى "ذهب الليل"، البطولة للفنانين " أحمد حبشي، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي"،  رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، مخرج منفذ ابراهيم أحمد، تأليف أحمد عسكر، إخراج سعيد قابيل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإثنين.. كأنك تراه والليلة الكبيرة على مسرح ساحة الهناجر

عروض على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا..الإثنين

البيت الفني للمسرح يختتم فعاليات عرض كأنك تراه بـ مدائح في حب الرسول

لإثراء فنون المسرح.. وزيرة الثقافة تطلق ملتقى المبادرة المسرحية المؤلف مصري

"الليلة الكبيرة" و "أحوال شخصية" على مسرح ساحة الهناجر.. اليوم

عرض مسرحية البيت بملتقى مبادرة المؤلف مصرى يومين بالإسكندرية

ترشيحاتنا

النقض ترفض طعن صفوت الشريف في اتهامه بالكسب غير المشروع

6 أشهر حبسًا وغرامة 30 ألف جنيه| الرئيس السيسي يصدق على عقوبات التنمر

أنغام توضح حقيقة زواجها من الموسيقار هاني فرحات

فيلا مقابل حقوق البث.. جيروم فالكه يقر بتهم الفساد والرشاوى مع ناصر الخليفي

أول يوم مدرسة لـ رمزي.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة كاجوال جذابة رفقة ابنها

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

AdvertisementS

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

يطبق بعد 6 أشهر.. الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الشهر العقاري

عملية نحت جسم بـ 60 ألف جنيه وفيديو جنسي.. اعترافات فتاة التيك توك هدير الهادي: كنت بساعد نفسي

فيلا مقابل حقوق البث.. جيروم فالكه يقر بتهم الفساد والرشاوى مع ناصر الخليفي

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

وزير التعليم يوضح حقيقة صدور قرار يحدد شروط مزاولة الدروس الخصوصية

شائعة ليس لها تبرير .. الحكومة تنفي غلق الكافيهات والمقاهي |فيديو

دخل العناية المركزة.. عملية جراحية عاجلة لـ محمود رزق مدافع الاتحاد بعد اصطدامه بأحمد فتحي

بيراميدز يتحرك لـ ضم لاعب الأهلي السابق

تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

شاهد.. أول صور لـ محمود رزق مدافع الاتحاد داخل العناية المركزة بعد صدامه مع أحمد فتحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول يوم مدرسة لـ رمزي.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة كاجوال جذابة رفقة ابنها

تحويلات بالدولار وفيديو إباحي .. قصة هدير الهادي من التيك توك إلى السجن

في عيد ميلاده الـ36.. مراحل ومحطات فارقة في حياة الأمير هاري الابن الأصغر للأميرة ديانا