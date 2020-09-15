جامعة المنصورة تحتفل بختام المهرجان الرقمى الأول للمواهب

نظمت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء حفل ختام مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، وبحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور طايع عيد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أشرف حاظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .



وقدم الحفل كريم أسامة وبحضور الفنان محمود جازى ضيف شرف المهرجان وبمشاركة فريق منتخب الجامعة للموسيقى والكورال بجامعة المنصورة تحت قيادة المايسترو الدكتور عمرو المرسى و بمصاحبة الفنان محمد حاتم.



ونوهت الدكتورة ولاء عبد الفتاح منسق الانشطة الطلابية مع الجهات الخارجية الى أن الجامعة بدأت عمل المهرجان فى شهر فبراير الماضي تزامنا مع وصول الجامعة للمركز الاول فى التحول الرقمى و ذلك إيمانًا من الجامعة بأهمية التحول الرقمي و التطوير و أن اليوم يعد نجاح للتجربة الجديدة والتحول الرقمي وتضمنت المسابقة ١٣مجال شارك فيها العديد من الطلاب على مستوى الجامعات المصرية و الطلاب الوافدين .



وأشار الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة كانت لها الريادة في إنشاء نشاط رقمى لعلمها بأهمية الانشطة للطلاب لذلك اتجهت الجامعة الى الأنشطة المبتكرة التنافسية و متعددة المجالات و قليلة التكلفة و نظرا لتميز الجامعة فى التحول الرقمى تقرر اقامة المهرجان ، ووصل عدد المشتركين ٩٩٥ و شارك ٢٧ جامعة منها ٢١ حكومى و6 جامعات خاصة و تم رفع على المنصة ٦٢٩ عمل فى ١٣مجال ويأتى اكبر عدد المشاركين فى مجال التصوير الفوتوغرافي و التصوير الأثري يليه القصة القصيرة ثم الشعر و الغناء و التحكيم كان مزيج بين لجنان التحكيم ٨٠٪ و رأى الجمهور ٢٠٪ واعلن عن إقامة مسابقات جديدة مثل تحدى الاعمال السنوي للمنصورة جدول التعايش مع فيروس كورونا المستجد و مهرجان المنصورة الرقمي الثاني يوم ١فبراير عام ٢٠٢١م .



وعبر الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى عن سعادته البالغة بوجوده فى الجامعة مؤكدا ان شباب مصر سيعمل ويبدع في ظل أى ظروف، مؤكدا أن المنصورة دائما لها الريادة فى جميع الافكار الجديدة والمبتكرة، وأن جامعة المنصورة لها الريادة دائما فى التحول الرقمى وأكد على أهمية الأنشطة الطلابية للطلاب لانها تثقل خبرات الطلاب.





ومن جانبه أكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة على أهمية فكرة المهرجان المبتكرة ووجود نسبة مشاركين كبيرة فى ظل ما تمر به البلاد ما هو إلا دليل لنجاح الجامعة الدائم، وأكد على أن جميع المشتركين فائزون ويكفى شرف المحاولة، وأكد على أهمية المرحلة الجامعية و تأثيرها على الطلاب و حياتهم المستقبلية لذلك يجب على جميع الطلبة المشاركة فى الأنشطة الطلابية .



وقدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى كلمة مسجلة أكد خلالها على أهمية وجود المسابقات الرقمية التنافسية بين الطلاب و الذى قامت به جامعة المنصورة يعد سبق في الأنشطة الطلابية قبل ظهور جائحة كورونا، مؤكدا على أهمية المرحلة الجامعة لاكتشاف المواهب العديدة للطلاب.



وفى نهاية الاحتفال تم تكريم الطالب محمد أسامة طه بكلية الآداب الفرقة الرابعة من ذوى الهمم نظرا لموهبته فى الرسم.



