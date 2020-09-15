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توك شو

تعرف على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأمطار والسيول

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:13 م
مواجهة الأمطار والسيول
مواجهة الأمطار والسيول
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قسم التوك شو
كشفت "الدكتورة إيمان سيد " رئيسة قطاع التخطيط بـ وزارة الرىعن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لإستقبال موسم الأمطار و مواجهة السيول هذا العام.

وأوضحت "إيمان سيد "خلال مداخلتها الهاتفية على dmc أنه تم استعراض التوقعات لموسم الأمطار والسيول العام الحالي خلال اجتماع مجلس الوزراء ووضع خطة بجاهزية الشراكة فى الترع والمصارف لاستقبال الأمطار فى فصل الشتاء ،مشيرة إلى أنه تم وضع خرائط لتحديد المناطق المعرضه للغرق و زيادة منسوب المياه على فرعى دمياط ورشيد.

أكدت "رئيسة قطاع التخطيط بـ وزارة الرى" أنه تم وضع خطة طوارئ فى حال زيادة منسوب المياة فى أى منطقة بضرورة وجود بديل عن المناطق المنخفضة والتنسيق مع وزارة الكهرباء بشأن قطع الكهرباء لضمان سلامة المواطنين .

ونوهت "إيمان سيد" إلى أنه تم الإتفاق مع شركة مياة الشرب بوزارة الإسكان على أهم الإجراءات بمتابعة وحدة الإنذار المبكر بوزارة الموارد المائية والرى وإنذار السيول قبل سقوطها بـ 5 ايام والتأكيد على إستخدام الخرائط لتحديد أكثر المناطق المعرضة لها ، موضحة أنه تم وضع أدوار لكل مؤسسة للتعامل مع المناطق الأكثر خطورة كسلسلة جبال البحر الأحمر وسيناء. 

أعلنت "إيمان سيد" أنه تم وضع إجراءات استباقية للأزمة قبل حدوثها تجنبًا من التعرض لخسائر فادحة، مشرة إلى الإجراءات التى اتخذتها وزارة الرى بإقامة منشآت لحافظي الأمطار والحماية من السيول ومحطات رفع للشبكة حتى تستوعب كميات كبيرة من الأمطار.
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