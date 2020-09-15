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أهمية تقرير السلامة الإنشائية لراغبي التصالح .. نقابة المهندسين تكشف التفاصيل

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد في نقابة المهندسين، إن تقرير السلامة الإنشائية يأتي في مصلحة مالك العقار للاطمئنان على سلامة المنشأ الذي يقيم فيه ويطمئن على أرواح السكان.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تقرير السلامة الإنشائية يسعى للحفاظ على جزء كبير من الثروة العقارية التي وقع عليها نوع من المخالفة ويتم التصالح عليها".


وتابع أحمد حشيش:"  اي مواطن لديه مخالفة متوجهة إلى الجهة الإدارية المختصة ويقدم طلب التصالح ويدفع جدية التصالح ومن ضمن المستندات المطلوبة من راغب التصالح هو تقرير السلامة الإنشائية ".

 وأكمل أحمد حشيش:"   يجب ان يكون المهندس  النقابي الخاص بإصدار تقرير السلامة الإنشائية لأي عقار كفء ويمتلك خبرة  ويقوم بتحليل إنشائي للمبنى ويكتب توصية حول أمان المبني والمنشأ".

ولفت أحمد حشيش:"  يحظر التصالح في حال عدم سلامة المبنى أو الوحدة المخالفة إنشائيا وفقا للقانون ".
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