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توك شو

ينفذون أجندة.. ماهر فرغلي: عزل الإخوان من الحكم تسبب في جنونهم.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:14 م
قيادات الاخوان
قيادات الاخوان
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هاني حسين
قال ماهر فرغلي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، إن كرسي الحكم مهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وفقدان الحكم تسبب في حالة من الجنون لدى الجماعة الإرهابية.

وأضاف ماهر فرغلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الإخوان يمكن أن يضحوا بالشباب والدولة ومؤسساتها مقابل العودة إلى السلطة مرة أخرى.

وتابع ماهر فرغلي "الإخوان ينفذون أجندة بتكليف من دول خاصة في تركيا وقطر"، مضيفا "مشاكل وصراعات وانشقاقات داخلية داخل التنظيم جماعة الإخوان الإرهابية".

وأكد ماهر فرغلي "الإخوان يعتمدون على مجندين افتراضيين غير معروفين على السوشيال ميديا لإثارة التهويل والكذب واستقطاب الشباب".

ولفت ماهر فرغلي إلى أنه "لا مشكلة لدى الإخوان للتعاون مع أي اتجاه سياسي مقابل تحديد هدفه".

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