إبراهيم يستغيث من حذف 4 أفراد من بطاقته التموينية

شكا المواطن إبراهيم حسن المقيم فى شارع أحمد سمير الصاوى سراى القبة حى الزيتون بمحافظة القاهرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف 4 أفراد من البطاقة التموينية.





ويقول فى رسالته: إن البطاقة كان بها 5 أفراد وتم حذف 4 منهم وأصبح الصرف لفرد واحد منذ 8 أشهر مطالبا فى رسالته بضرورة عودة الأفراد المحذوفة للبطاقة التموينية للحصول على مقرراته كاملة.





بطاقة تموين رقم 101006257776

رقم قومى /

25511280103097

للتواصل مع القارئ/ 01001554729





اقرأ أيضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



