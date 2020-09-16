AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

إبراهيم يستغيث من حذف 4 أفراد من بطاقته التموينية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن إبراهيم حسن المقيم فى شارع أحمد سمير الصاوى سراى القبة حى الزيتون بمحافظة القاهرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف 4 أفراد من البطاقة التموينية.

ويقول فى رسالته: إن البطاقة كان بها 5 أفراد وتم حذف 4 منهم وأصبح الصرف لفرد واحد  منذ 8 أشهر مطالبا فى رسالته بضرورة عودة الأفراد المحذوفة للبطاقة التموينية للحصول على مقرراته كاملة.

بطاقة تموين رقم 101006257776
رقم قومى /   
25511280103097
للتواصل مع القارئ/   01001554729

اقرأ أيضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعيد يستغيث من حذف فردين من بطاقة تموين فى قرية كفر الجمالة بالمنوفية

مواطن يستغيث من حذف فرد من أسرته عشوائيا ببطاقة التموين

جمال يناشد "التموين" منحه إيصالًا لصرف الخبز لتعرض بطاقته للتلف

ابتسام تستغيث لإعادة ابنائها الثلاثة لبطاقة التموين

مواطن يستغيث من توقف بطاقته التموينية بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء

علي يستغيث لإعادة العمل ببطاقة التموين للحصول على الدعم

ترشيحاتنا

أسراب جراد.. الرئيس التونسي: الفاسدون يعبثون بالدولة وأملاكها

قالوا عن رحيل كارتيرون.. كيف تناول أبناء الزمالك صدمة الفرنسي باتريس؟

الكويت تحدد الإجراءات الواجبة على موظفيها الوافدين ممن تعذرت عليهم العودة

تعرف على بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين

تقارير سعودية تؤكد تعاقد التعاون مع كارتيرون

جماهير الزمالك تتصدر تويتر بهاشتاج #احنا_في_ضهر_الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافل بالمفاجآت.. جولة داخل أكبر متحف للشوكولاتة في العالم.. شاهد

شاهد.. احتفال طارق العريان بزواج ابن شقيقته

عمرها 125 مليون سنة.. قصة النائم الأبدي المدفون حيا تحت الأرض