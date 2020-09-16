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منوعات

حول منزله إلى فيلم رعب.. رجل يقتل حبيبته ويأكل أجزاءً من دماغها وجسدها.. صور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:45 ص
جريمة قتل
جريمة قتل
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أماني إبراهيم
بدأت، اليوم، محاكمة جديدة لرجل ارتكب جريمة بشعة وحول مسرح الجريمة في منزله بولاية إنديانا إلى فيلم رعب.

وتمت محاكمة رجل من آكلي لحوم البشر اغتصب حبيبته السابقة وذبحها وأكل دماغها وأجزاء من جسدها.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن جوزيف أوبرهانسلي يبلغ من العمر 36 عاما اتهم بالقتل والاغتصاب، بقتله لصديقته السابقة تامي جو بلانتون (46 عاما) في عام 2014.

وانتهت محاكمة أوبرهانسلي الأولى فجأة في أواخر العام الماضي، عندما أعلن القاضي أن المحاكمة باطلة بعد أن أثار أحد شهود الادعاء الجدل حوله بأنه يتعاطى المخدرات وتم سجنه أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحلفين.

ولعدم تكرار الخطأ نفسه، تم اختيار المحلفين في المحاكمة الثانية من مقاطعة ألين في شمال شرق الولاية، ومع بدء محاكمته الثانية، أخبر المدعي العام في مقاطعة كلارك، جيريمي مول، هيئة المحلفين في ملاحظاته الافتتاحية أنهم سيرون صورًا لمسرح الجريمة لعام 2014 "أسوأ من أي شيء قد تراه في فيلم رعب".

وقال إن الضحية لقيت مصيرًا يصعب وصفه، وطلب محامي الدفاع بارت بيتو من المحلفين أن يكونوا حذرين بشأن جلسة المحاكمة، وعدم التعاطف مع أي متهم شارك في جريمة القتل البشعة. 

وكانت الضحية أوبرهانسلي متهمة باقتحام منزل بلانتون في 11 سبتمبر 2014، وبعد ذلك اغتصبها وقتلها وأكل أجزاء من جسدها ودماغها.

وعثرت الشرطة على جثتها في حوض الاستحمام الخاص به مع أجزاء مزالة من جمجمتها، كما عثر الضباط على طبق به ما يبدو أنه عظم جمجمة ودم، وأنسجة،

 وكشف تشريح الجثة أن بلانتون ماتت متأثرة بطعنات متعددة وأن أجزاء من قلبها ورئتيها ودماغها كانت مفقودة.   
حول منزله إلى فيلم رعب.. رجل يقتل حبيبته ويأكل أجزاءً من دماغها وجسدها.. صور
حول منزله إلى فيلم رعب.. رجل يقتل حبيبته ويأكل أجزاءً من دماغها وجسدها.. صور
حول منزله إلى فيلم رعب.. رجل يقتل حبيبته ويأكل أجزاءً من دماغها وجسدها.. صور
حول منزله إلى فيلم رعب.. رجل يقتل حبيبته ويأكل أجزاءً من دماغها وجسدها.. صور
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