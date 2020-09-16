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أخبار العالم

حان وقت اليقظة.. ظريف يرد على اتهام إيران بالتخطيط لاغتيال سفيرة أمريكية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:46 ص
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
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شيماء مصطفى
رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على التقارير بشأن خطة إيرانية لاغتيال سفيرة أمريكية، قائلا: "حان وقت اليقظة".


وكتب ظريف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن "الكذاب المقرب من ترامب ضلل الرئيس بتحذيرات كاذبة ليدفعه إلى اغتيال العدو الأول لداعش (سليماني)".


وأضاف: "الكذاب ما زال يحاول ليتمكن من خلال تحذيرات كاذبة جديدة من خداع ترامب وجره إلى أم المهالك"، مؤكدا أن "زمن اليقظة قد حان".


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد أمس، الثلاثاء، بالرد بقوة، على إيران؛ في حالة الهجوم على أي من مصالح الولايات المتحدة أو القيام بعمليات اغتيال.


وقال ترامب، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "وبحسب تقارير صحفية، قد تكون إيران تخطط لاغتيال أو هجوم آخر ضد الولايات المتحدة؛ انتقاما لمقتل القائد الإرهابي سليماني".


وأضاف: "قتل سليماني، تم تنفيذه؛ لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأمريكية على مدى عدة سنوات".


وشدد ترامب على أن: "أي هجوم من جانب إيران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة سيواجه هجومًا على إيران سيكون أكبر بـ 1000 مرة".


وكانت تقارير كشفت عن تخطيط إيران لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة لدى جنوب أفريقيا؛ وذلك ردا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني العام الجاري. 
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