حان وقت اليقظة.. ظريف يرد على اتهام إيران بالتخطيط لاغتيال سفيرة أمريكية

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على التقارير بشأن خطة إيرانية لاغتيال سفيرة أمريكية، قائلا: "حان وقت اليقظة".









وكتب ظريف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن "الكذاب المقرب من ترامب ضلل الرئيس بتحذيرات كاذبة ليدفعه إلى اغتيال العدو الأول لداعش (سليماني)".









وأضاف: "الكذاب ما زال يحاول ليتمكن من خلال تحذيرات كاذبة جديدة من خداع ترامب وجره إلى أم المهالك"، مؤكدا أن "زمن اليقظة قد حان".









وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد أمس، الثلاثاء، بالرد بقوة ، على إيران؛ في حالة الهجوم على أي من مصالح الولايات المتحدة أو القيام بعمليات اغتيال.





وقال ترامب ، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "وبحسب تقارير صحفية، قد تكون إيران تخطط لاغتيال أو هجوم آخر ضد الولايات المتحدة؛ انتقاما لمقتل القائد الإرهابي سليماني".



وأضاف: "قتل سليماني ، تم تنفيذه؛ لتخطيطه لهجوم مستقبلي ، وقتل القوات الأمريكية على مدى عدة سنوات".







